Kirchhorst

Im Gasthaus zum Maikäfer fand fast 100 Jahre lang das Dorfleben in Kirchhorst statt. Die Laienspielgruppe gründet sich dort in den Vierzigerjahren, unzählige Taufen, Hochzeiten und Dorffeste gingen dort über die Bühne. Seit 2015 jedoch steht das Gasthaus an der Steller Straße leer – in diesem Jahr plant Eigentümer Frank Jasiek nun den Abriss. Was an der Stelle entstehen soll, bleibt noch unklar.

Ein historisches Foto aus der Sammlung des Altwarmbüchener Hobbyhistorikers Roland Schubert zeigt das Gasthaus Zum Maikäfer an der Steller Straße noch in seinen guten Zeiten. Aufgenommen wurde es in den Fünziger- oder Sechzigerjahren – mit Außengastwirtschaft. 1922 war das Gasthaus eröffnet worden. „Wenn man etwas über das Dorfleben wissen wollte, sind die Menschen in die Kneipe gegangen“, erinnert sich die heute 85-jährige Ilse Böhmer.

Im Maikäfer hatte sie 1935 das Licht der Welt erblickt. Ihr Großvater Karl Hüsing war der Wirt der ersten Stunde. Später hatten ihr Vater und Bruder, die ebenfalls beide Karl hießen, die Gastwirtschaft über Jahrzehnte betrieben. „Als es den Fernseher noch nicht gab, kamen die Leute zum Skatspielen und zum Kegeln zu uns“, erinnert sie sich. Doch das ist Geschichte. Ein Dorfgemeinschaftshaus oder einen Saal in einer Gastronomie hat Kirchhorst nicht mehr – der Wunsch nach einem neuen Dorftreffpunkt ist daher groß und auch im Dorfentwicklungsplan für Kirchhorst festgeschrieben.

Das Gasthaus Zum Maikäfer hat sich kaum verändert, steht aber seit Jahren leer. Quelle: Sammlung Roland Schubert

Sanierung hätte wenig Sinn

Bis zur Schließung des Gasthauses 2015 tagte der Ortsrat noch regelmäßig in der Traditionsgaststätte. Auch der Männergesangsverein Heideröschen und die Laienspielgruppe Stelle, die sich dort 1948 gründete, verlebten zahlreiche Proben und Auftritte im Saal. Die Gemeinde Isernhagen hatte nach der Schließung zeitweise Flüchtlinge in den Hotelzimmern untergebracht. In diesem Jahr steht nun der endgültige Abschied bevor: der Abriss des Gebäudes. Eigentümer Frank Jasiek, der das Haus vor 20 Jahren gekauft hatte, sieht keine andere Möglichkeit. Die Bausubstanz sei marode, eine Sanierung hätte wenig Sinn. Das Gebäude verfalle zusehends immer mehr.

Was kommt auf das Grundstück?

Was auf dem Grundstück einmal entstehen soll, steht derweil noch nicht fest. „Die Corona-Zeit macht uns unsicher“, sagt Jasiek. Der 63-Jährige sowie sein Sohn und seine Schwiegertochter, die auch das Hotel Amadeus in Altwarmbüchen übernehmen werden, überlegen gerade noch, was sie machen sollen. Jasiek hatte bereits mehrere Pläne im Auge: Aus seiner Idee, mit Partnern ein großes Vier-Sterne-Tagungshotel am Kirchhorster See zu errichten, wurde nichts. 2016 legte er die Pläne ad acta und plante stattdessen ein dreigeschossiges Hotel mit 49 Doppelzimmern, Gastronomie und einer Bäckerei auf dem Gelände des Gasthauses Zum Maikäfer. Nach Einwänden aus der Politik reduzierte er sein Vorhaben auf zwei Vollgeschosse, 35 Zimmer und ein kleines Bistro an der Steller Straße. Seitdem ist es ruhig geworden um das Vorhaben.

Das Gasthaus Zum Maikäfer soll in diesem Jahr abgerissen werden. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Laut Jasiek sei man sich insbesondere wegen der Pandemie unsicher. Solle man bei den Plänen bleiben oder doch lieber kleiner bauen? Auch Mietwohnungen statt eines Hotels seien denkbar. Gastronomie und Hotels hätten es schließlich aktuell sehr schwer, da sei so ein Vorhaben sehr riskant. „Eine Entscheidung haben wir aber noch nicht getroffen“, sagt der 63-Jährige. Nun solle das Gasthaus erst einmal abgerissen werden – „und dann sehen wir weiter.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier