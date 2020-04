So bereiten sich die Gartenmärkte auf die Sonnabend-Öffnung vor

Isernhagen

Vor den Kunden kommt der Einkauf: Frühblüher, Narzissen, Hornveilchen und Primeln – all diese Blumen holen Maike Kroppen und ihr Team seit Donnerstag in den gleichnamigen Garten- und Blumenmarkt in H.B. „Wir bereiten jetzt kurzfristig den ersten Öffnungstag am Sonnabend vor“, sagt sie und fügt hinzu, dass das Unternehmen in den vergangenen Tagen den Kunden schon einen Lieferservice angeboten hatte. „Aber nun brauchen wir natürlich mehr Pflanzen.“

Parallel dazu schaut die Geschäftsfrau, wie sie die Kunden so lenkt, dass sie weder sich noch die Mitarbeiter einem Infektionsrisiko aussetzt. „Das Freigelände ist gut 2000 Quadratmeter groß, da verläuft es sich“, sagt sie. Für den Laden gelte die Vorgabe, dass sich maximal zwei Käufer darin aufhalten dürfen.

Unternehmer kritisiert Entscheidung des Landes

Kritik an der Entscheidung der Landesregierung, Garten- und Baumärkte wieder öffnen zu lassen, äußert Michael Gehlhaar von der gleichnamigen Baumschule in Altwarmbüchen. „Mir graut es vor dem Sonnabend“, gesteht er mit Blick auf die vielen Kunden, die sich auf den Weg machen werden. „Es wäre deutlich besser gewesen, wenn die anderen Länder wie Bremen die niedersächsische Regelung übernommen hätten – im Sinne der Gesundheit“, sagt er.

Um das Infektionsrisiko vor allem für die Beschäftigten zu senken, begrenzt der Unternehmer die Wartezone im Kassenbereich, auf dem Hof soll jeder zweite Parkplatz gesperrt werden, und auf dem Freigelände sollen sich die Kunden aus dem Weg gehen. „Wir knobeln seit Mittwoch, wie wir die Kunden am besten durch unsere Anlage führen“, sagt Gehlhaar.

Norbert Stannek von Florus in Isernhagen H.B. hat am Donnerstag seine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt. „Der Garten- und Landschaftsbau lief ja weiter, für alles andere hatten wir lediglich einen Notdienst eingerichtet“, sagt er. Jetzt fahre er bis Sonnabend das Geschäft hoch, bereite die Osterdekorationen vor und richte die Blumen für die Käufer her. „Sie können unser großes Gelände nutzen“, sagt er und stuft das Infektionsrisiko deshalb eher gering ein.

Von Antje Bismark