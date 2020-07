„In vier Jahren wollen wir alle Grundschulen in Isernhagen zu Ganztagsgrundschulen umgewandelt haben“ – so lautete der Plan der Gemeinde im Frühjahr 2019. Doch daraus wird nichts. Die erforderlichen An- und Umbauten werden wohl erst im Sommer 2025 abgeschlossen sein. Und auch die finanzielle Lage bereitet Probleme.