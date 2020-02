Isernhagen HB

Die französische Band Fuzz Top rockt am Freitag, 6. März, ab 21 Uhr in der Blues Garage in Isernhagen H.B. Dabei dürften sie vor allem die Herzen von ZZ-Top-Fans höherschlagen lassen. Denn die Fuzz-Top-Mitglieder sind selbst bedingungslose Anhänger der texanischen Bluesrockband. So entstand auch die Idee, mit ihrer Musik eine Hommage an ihre Idole zu schaffen.

Patrick Pacheco (Gitarre und Gesang), Fréderic Dubois (Bass und Gesang) und Patrick Girardon (Schlagzeug und Gesang) begeistern ihr Publikum bereits seit zehn Jahren. Dabei performen sie die größten Hits ihrer Idole. Und nicht nur musikalisch kommen die drei Musiker dem Original ZZ Top sehr nah: Durch das Verwenden der gleichen Choreografien, der Hot-Rod- und rotierenden Schaffell-Gitarren, der Neon-Mikrofonständer sowie beeindruckender Kostüme gehen sie glatt als deren Doppelgänger durch.

Fuzz Top sind schon lange keine Unbekannten mehr

Die Band hat bereits weit mehr als 300 Auftritte absolviert. Was Fuzz Top gegenüber anderen ZZ-Top-Coverbands noch heraushebt, ist die Tatsache, dass die Bandmitglieder von ihren Vorbildern anerkannt und respektiert werden und seit 2014 als deren offizielle Tributeband gelten.

Wer sehen und hören möchte, wie dicht Fuzz Top am Original ist, dem bietet sich beim Konzert an der Industriestraße 3-5 in Isernhagen H.B. die Gelegenheit dazu. Der Einlass startet bereits um 19 Uhr. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle im CCL, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem ist eine Reservierung der Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de möglich. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 25 Euro.

Von Elsa Scholz