Isernhagen - Für den Altwarmbüchener Triathlon werden Helfer gesucht Der Altwarmbüchener Triathlon wird am 17. und 18. August ausgetragen. Bei den Organisatoren sind weit mehr Anmeldungen eingegangen, als es Startplätze gibt. Um eine reibungslose Veranstaltung garantieren zu können, werden noch Helfer gesucht.

Der Altwarmbüchener Triathlon steht bevor: An einigen Stellen in der Ortschaft, wie hier an der Ecke Seestraße/Hannoversche Straße, gibt es schon ein Plakat. Quelle: Stephan Hartung