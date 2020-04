Altwarmbüchen

Es ist Frühling, die Sonne lacht – und auch mancher Baum kann sich ein Lächeln offenbar nicht verkneifen. Bei einem Spaziergang durch die Feldmark hat Monika Lübeck diesen freundlichen Baum entdeckt. „Vielleicht kann er ja auch Ihnen und Ihren Lesern ein Lächeln ins Gesicht zaubern?“, schreibt die Altwarmbüchenerin. Wer es ausprobieren möchte, geht von der K 114 ein Stück in Richtung Basselthof, biegt dann am ersten Abzweig nach links ab und sieht den Baum nach etwa 100 Metern auf der rechten Seite lächeln – am besten mittags, wenn die Sonne lacht.

Von Frank Walter