Isernhagen

Auch nach den Osterferien geht es für Schüler und deren Eltern mit dem Homeschooling im Szenario B oder sogar C weiter. Dieser Zustand ist für viele Familien mit erheblichen Herausforderungen und oft auch großem Konfliktpotenzial verbunden, weiß das Team der evangelischen Freikirche Eben Eser – und bietet jetzt Unterstützung an.

Lernraum öffnet im Gemeindezentrum in F.B.

Ab sofort öffnet im Gemeindezentrum, Am Wienkamp 13 in F.B., ein Lernraum. Diesen können Eltern von Grundschülern einmal pro Woche in Anspruch nehmen. Ehrenamtliche, bestehend aus Schülern, Studenten, Eltern sowie Lehrern, helfen dann bei den Hausaufgaben. Auch die Wiederholung oder Vertiefung von Lerninhalten ist denkbar, teilt Eben Eser mit. Die individuelle Gestaltung könne abgesprochen werden. Das Angebot richtet sich ausdrücklich nicht nur an Mitglieder der Kirchengemeinde.

Anmeldungen und Nachfragen sind per E-Mail an lernraum@ebeneser.de möglich. Zur Auswahl stehen Termine am Dienstag um 15.30 Uhr oder 16.30 Uhr und am Freitag um 16 oder 16.45 Uhr – jeweils für 45 Minuten.

Von Janna Silinger