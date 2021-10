Altwarmbüchen/Isernhagen K.B

Sonntag, um 10 Uhr auf Gut Lonken. In einer Stunde beginnt der Gottesdienst der freikirchlichen Gemeinde Dreisechzehn Altwarmbüchen. Seit einer Stunde sorgt sich das Team darum, alles bereit zu machen. Die Stühle im Zelt stehen an Ort und Stelle, die Tontechnik läuft, die Band weiß, was sie spielen soll. Der Kaffee, bei dem sich die Besucher im Anschluss locker austauschen können, ist auch schon fertig. Standortmanager Henry Dyck legt noch letzte Hand an, damit die Kinder im Pferde- und ehemaligen Schweinestall auch ihren Gottesdienst feiern können. Zwei Hofkatzen beäugen die Vorbereitungen ganz gelassen. Idylle pur – doch im nahenden Winter kann es so nicht weitergehen. Eine Alternative muss her.

Gemeinde startet soziale Projekte

Dreisechzehn: Dieser Teil des Gemeindenamens verweist auf eine Bibelstelle, Vers 16 aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums. Er begrüßt die Besucher gleich im Eingang des Gottesdienstzeltes: „Den so sehr hat Gott diese Welt geliebt: Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt. Sondern damit er das ewige Leben erhält.“ Das fasse gut zusammen, woran die Mitglieder glaubten, sagt Thomas Meisner. Der 30-Jährige ist der künftige Pastor der Isernhagener Gemeinde.

Die Gemeinde, die ihren Ursprung in Hannover hat, will sich auch sozial einbringen, und zwar mithilfe von Projekten, die aus der Lebenswirklichkeit und dem Wunsch, die Stadt Hannover schöner zu machen, erwachsen. „Da schneidet ein Friseur Obdachlosen die Haare oder putzen Familien Stolpersteine“, nennt Meisner Beispiele. „Serve the city“ heißt der Verein, der sich zu diesem Zweck aus Dreisechzehn heraus gegründet hat.

Henry Dyck, Standortmanager für Altwarmbüchen bei dreisechzehn, bereitet die Räume vor, in denen sich die Kinder und Jugendlichen während des Gottesdienstes treffen. Quelle: Sandra Köhler

Keimzelle ist Studentengemeinde in Linden

Keimzelle der jungen Gemeinde, die Mitglied im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland ist, ist Hannover-Linden. „Dort sind wir vor sieben Jahren als Studentengemeinde Dreisechzehn – Stadtkirche Hannover entstanden“, sagt Meisner. Da aber auch Studierende älter werden, Familien gründen und vermehrt ins Umland Hannovers ziehen, habe es nahe gelegen, mit Blick auf diese einen Ableger zu gründen.

„Die ersten Gottesdienste haben wir im Familienzentrum in Altwarmbüchen gefeiert, drei Monate vor Beginn der Corona-Pandemie mit 15 Leuten.“ Schnell jedoch zeigte sich: Der Zulauf ist groß, die zentral liegenden Räumlichkeiten kamen bei um die 70 Erwachsenen und 40 Kindern an ihre Grenzen.

„Dann kam Corona. Und wir hatten Glück, hier auf Gut Lonken im Zelt unterzukommen“, erzählt Meisner. Doch so schön die Atmosphäre in K.B. auch ist: „ Bei 5 Grad am Vormittag für anderthalb Stunden geht das irgendwann nicht mehr“, sagt Dyck, der Mann fürs Praktische. Andere, wintertaugliche Räume sind von Nöten. Gebraucht wird ein großer heizbarer Raum für den Gottesdienst, zwei kleinere, die parallel für die Kinder und Jugendlichen genutzt werden können – im Zeitfenster von 9 bis 14 Uhr am Sonntag. Aktuell finden die Gottesdienste alle 14 Tage statt.

Gesucht wird eine Bleibe auf Zeit oder auf Dauer

„Über Technik und kundige Hände dafür verfügen wir selbst, bräuchten also nur einen Stromanschluss“, sagt Meisner. „In Vordergrund steht gerade ganz deutlich der Gottesdienst mit dem anschließenden Beisammensein am Sonntag. Natürlich möchten wir aber über kurz oder lang auch heimisch werden in Isernhagen und Gruppen unter der Woche anbieten.“ Altwarmbüchen wäre aufgrund der zentralen Lage klasse, müsse aber nicht zwingend sein: „Die jungen Familien, die zu uns kommen, sind mobil und bereit, auch in andere Ortsteile Isernhagens zu fahren.“

Wer passende Räumlichkeiten in Isernhagen hat oder weiß, kann per E-Mail an pastor@dreisechzehn.de sowie unter der Telefon (01 62)10 88 23 mit Meisner Kontakt aufnehmen. Wer mehr erfahren will über die freikirchliche Gemeinde, ist mit einem Blick auf deren Website www.dreisechzehn.de gut beraten. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich kostenfrei für die nächsten Sonntagsgottesdienste um 11 Uhr auf Gut Lonken, Dorfstraße 73a-c in Isernhagen K.B., anzumelden.

Von Sandra Köhler