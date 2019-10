Altwarmbüchen

Kurz nicht aufgepasst, da krachte es: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 11.20 Uhr auf der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen ist die Unfallverursacherin leicht verletzt worden. Die Fahrerin eines Renault Clio hatte laut Polizei in Höhe der Ernst-Grote-Straße auf die linke Fahrspur wechseln wollen. Dabei übersah sie jedoch den Wagen eines 77-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen, die 56-jährige Clio-Fahrerin klagte anschließend über Rückenschmerzen. Der Sachschaden liegt bei 750 Euro.

Von Frank Walter