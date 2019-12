Aus dem Rathaus in den Ruhestand: Was wurde aus Frank Niemeier?

Isernhagen/Wunstorf

Die tiefe Stimme, die besonnene Art, das entwaffnende Lächeln – das funktioniert auch in Jeans statt Anzug, auf dem Sofa in Wunstorf anstelle der Chefetage im Isernhagener Rathaus: Frank Niemeier geht es gut. Er ist angekommen – drei Jahre nach seiner Pensionierung als Erster Gemeinderat irgendwo im sprichwörtlichen Unruhestand.

Gerade einmal vor 90 Minuten ist sein Zug am Hauptbahnhof in Hannover angekommen. Die Strecke nach Basel kennt wohl kaum jemand so gut wie er. „Ich war bei meinem Enkel“, sagt der inzwischen 67-Jährige und lächelt. Mehrmals im Jahr fährt Niemeier in die Schweiz. Zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag des kleinen Jungen und ganz oft zwischendurch. „Und im Sommer fahren wir immer zwei Wochen mit ihm ins Münstertal“, sagt Niemeier. „Mein Enkel ist wie ich begeistert vom Wohnmobilfahren.“

Der große Plan: Auf dem Fahrrad zum Enkel in der Schweiz

Niemeier ist ein Opa aus Leidenschaft, vielleicht mehr als andere – und das hat seinen Grund. Wenn der 67-Jährige sich erinnert, schwindet sein Lächeln einem ernsten Blick, der im gemütlichen Wunstorfer Wohnzimmer keinen Halt finden will. „Er bekam mit sechs Monaten einen Lebertumor, musste drei Chemotherapien durchstehen“, erzählt Niemeier von seinem Enkel. Heute ist der gerade zehn Jahre alt gewordene Junge gesund. Niemeiers Plan, den er einst nach der Diagnose fasste, steht noch: „Ich habe gesagt, wenn er das schafft, dann fahre ich mit dem Fahrrad nach Basel.“ Eine Knieverletzung hat es bisher unmöglich gemacht. Bis es so weit ist, nutzt Niemeier aber auch so jede Gelegenheit zum Basel-Besuch. „Dafür gab es im Berufsleben ja nicht viel Zeit.“

Und doch: Vergessen ist das Berufsleben in der Gemeinde Isernhagen, die Niemeier 16 Jahre lang mitgeprägt hat, nicht. „Ich habe vor allem die Kollegen am Anfang vermisst“, gesteht er. Enge Kontakte hätten sich gehalten: Erst vor Kurzem war Niemeier mit seinem Freund Bürgermeister Arpad Bogya beim Italiener in Großburgwedel – die Trattoria war schon im Arbeitsleben ein beliebtes Ausflugsziel in der Mittagspause. Auch im Rathaus schaut Niemeier gern vorbei, fühlt sich weiterhin willkommen – „es hat mich noch niemand rausgeschmissen“, sagt er und lacht.

Niemeier kennt noch alle Themen, die Isernhagen bewegen

„Mit der Arbeit an sich habe ich aber abgeschlossen“, antwortet er auf die Frage, ob es noch in den Fingern juckt. „Nach 45 Jahren Berufsleben ist es auch mal gut.“ Der Satz steht im Raum – viel Glauben mag man ihm aber irgendwie nicht schenken. Dass Isernhagen 2020 ein Defizit von einer Million Euro im Haushalt haben wird? Natürlich weiß Niemeier das. Als wäre es noch 2016, spricht er fachkundig über den neuen Schulcampus, Hortplätze, die Belastung der Kommunen beim Ausbau der Kita-Betreuung, über den Neubau der Kita im Birkenwäldchen in Altwarmbüchen und erinnert sich nur zu gut daran, dass auch er einst dieses Gelände vorgeschlagen hatte. „Damals war es noch tabu. Gut, dass es jetzt dazu kommt.“ Und er hält sich auf dem Laufenden: „Eigentlich lese ich die HAZ in Papierform“, sagt er, während seine Frau gerade die fünf im Briefkasten gesammelten Zeitungen der Basel-Besuchswoche sorgfältig zum Nachlesen sortiert. „Nur den Isernhagen-Teil, den lese ich immer online. Das geht hier in Wunstorf ja nicht anders.“

Eine Freundschaft, die bis heute hält: Frank Niemeier (links) und Bürgermeister Arpad Bogya bei der Abschiedsfeier Ende 2016. Quelle: Frank Walter

Langeweile kennt Niemeier nicht: Dienstags gibt es gleich zwei Kaffeerunden mit anderen Ruheständlern, hinzu kommen ausgedehnte Wander- und Radtouren mit Freunden – gern auch mal nach Norwegen –, ein großer Garten und all das, was im Haus so liegen geblieben ist. „Im Ruhestand hat man wirklich weniger Zeit“, sagt er und präsentiert sogleich ein selbst gemachtes Tütchen gebrannte Mandeln – auch in der Küche hat der ehemalige Verwaltungschef ein Hobby für sich entdeckt.

25 Kilometer für den Adventskranz aus Isernhagen

Und wer genau hinschaut, entdeckt Isernhagen auch noch in seinem Wohnzimmer: Der Adventskranz stammt aus der Gärtnerei Rosen-Kroppen in N.B. „Traditionen behält man bei“, sagt er fast entschuldigend. Das gilt auch für das Gänseessen im Gasthaus Dehne. Selbst wenn das wieder 25 Kilometer auf der A 2 bedeutet – eine Rückkehr auf den Weg zur Arbeit, der 16 Jahre lang viel Nerven und Zeit gekostet hat. Die frisch sanierte Bothfelder Straße in Altwarmbüchen hat er auch schon in Augenschein genommen – auf dem Weg zur Beisetzung des ehemaligen Isernhagener Kommunalpolitikers Klaus Pieper. Natürlich geht Niemeier dorthin. „Das gehört sich so“, findet er.

Was wurde also aus Frank Niemeier in den vergangenen drei Jahren? Ein Ruheständler mit Haus in Wunstorf, Herz in Basel und einer zweiten Heimat in Isernhagen. Und das dürfte wohl auch so bleiben. „So eine lange Zeit verbindet. Das vergisst man nicht“, sagt er.

Zur Galerie Frank Niemeier leitete unter anderem das Amt für Jugend, Bildung und Sport sowie den Baubetriebshof –und war sich für nichts und niemanden zu schade.

