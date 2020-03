Altwarmbüchen

Der Förderverein der Grundschule Altwarmbüchen lädt für Sonntag, 15. März, zum Frühlingsflohmarkt ein. Ge- und verkauft werden kann von 14 bis 16 Uhr in der Grundschule Altwarmbüchen an der Bernhard-Rehkopf-Straße. Dabei können Kinderbekleidung, Umstandskleidung und Spielsachen gehandelt werden. Die Verkäufer haben bereits ab 13 Uhr Einlass, um ihre Stände aufzubauen. Der Förderverein stellt Snacks gegen den kleinen Hunger bereit. Standanmeldungen sind per E-Mail an flohmarkt-gs-altwarmbuechen@web.de möglich.

Von Elsa Scholz