Umzug in die Wüste: Isernhagener Feuerwehrmann löscht bald in Dubai

Isernhagen H.B

Als Löschmeister bei der Feuerwehr Isernhagen H.B. ist Christoph Rohmann Einsätze bei hohen Temperaturen gewohnt. Doch am zukünftigen Arbeitsplatz des Kraftfahrers und Müllwerkers herrschen tagsüber auch mal weit über 40 Grad Celsius. Aber das ist nur eine unter vielen neuen Herausforderungen. Der 41-Jährige hat sich als hauptberuflicher Feuerwehrmann für die Arbeit in der Wüste beworben und ist angenommen worden. Am 2. November geht sein Flug, einen Tag später tritt Christoph Rohmann seinen Dienst in Dubai an. Den Wechsel in die Wüste hat der Aha-Mitarbeiter mit seinen Chefs abgesprochen, seine Familie steht ebenfalls voll hinter dem Projekt.

Rohmanns zukünftige Wirkungsstätte liegt rund sechs Flugstunden von Hannover entfernt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und heißt Ajman. Dort wird der Isernhagener nicht der einzige sein, der deutsches Feuerwehr-Fachwissen mit seinen Kameraden teilt. „Mein Wachabteilungsleiter heißt Wolfgang und kommt auch aus Deutschland“, berichtet der 41-Jährige.

Einstellungstest via Skype

Weshalb Rohmann nach der Onlinebewerbung im Mai sofort in die engere Auswahl kam, ist nachvollziehbar. Rund 20 Lehrgänge qualifizieren den Löschmeister und Gruppenführer der Feuerwehr Isernhagen H.B. Von der der ABC-Ausbildung über technische Hilfeleistung, Höhenrettung, Arbeiten mit der Kettensäge bis zum Führen von Kraftfahrzeugen bis 40 Tonnen plus Anhänger ist er umfassend geschult. Neben seinem tadellosen Führungszeugnis war der Einstellungstest via Skype die letzte Hürde, die der gebürtige Lindener zu meistern hatte.

„Für die Beantwortung von 25 Fragen bekam man 30 Minuten Zeit“, erinnert sich Christoph Rohmann und weiß natürlich auch noch die erste Frage: „Wie heißt der Präsident?“. Rohmanns Antwort: Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan.

„Das ist ein wirklich langer Name im Vergleich zu Angela Merkel“, findet der Niedersachse, der im Job künftig Englisch sprechen muss. Aber er hat sich ausführlich über die Arbeits- und Lebensbedingungen am Persischen Golf informiert. Was er vermissen wird, weiß er jetzt schon: „Das wird hart ohne Sarah und die Kinder Sebastian und Samantha“, vermutet er. Immerhin sind zwei Heimflüge pro Jahr Bestandteil seines Arbeitsvertrages, und auch die Familie hat ihren Besuch schon angekündigt. Hannover 96 und Weihnachtsgebäck werden Rohmann ebenfalls fehlen, weshalb im Isernhagener Wohnzimmer schon jetzt Weihnachtskissen und Spekulatius zu finden sind. Das 96-Trikot hat Rohmann einfach in den Koffer gepackt, während der Fanschal getrost in Isernhagen bleiben kann.

Die Familie unterstützt Christoph Rohmann bei seiner beruflichen Neuorientierung: Sebastian (von links), Sarah und Samantha (rechts) halten die Favoriten, von Spekulatius bis Fanschal, parat. Quelle: Patricia Chadde

Im Internet nach internationalen Jobs gesucht

Aber wie ist er überhaupt auf die Idee gekommen, zukünftig Feuerwehrmann im Land mit den höchsten Gebäuden der Welt zu werden? „Ich habe im Internet auf feuerwehrjob.de nachgeschaut“, erinnert er sich. Und das Angebot in Dubai hat ihn sofort gereizt. Ein echtes Abenteuer. Angehörige und Feuerwehrkollegen planen schon ihre Reise, um Rohmann zu besuchen. Das dürfte mit den attraktiven Arbeitszeiten harmonieren. „Ich habe 24 Stunden Dienst und anschließend 48 Stunden frei“, sagt Rohmann über seinen Wüsten-Dienstplan.

15 Deutsche haben sich beworben, sieben wurden genommen

15 Deutsche hatten sich im Mai beworben, sieben wurden ausgewählt, aber nur einer kommt aus Niedersachsen – und das ist Christoph Rohmann. Der übt derweil schon mal einige Details, die für den Aufenthalt in dem arabischen Land wichtig sind: So setzt er sich beispielsweise zum Essen auf den Boden und isst auch nur mit der rechten Hand. Die linke Hand wird für die Toilettenhygiene genutzt und ist für die Nahrungsaufnahme tabu. Und er muss auch seine Kleidung umstellen –das bedeutet den Abschied von Muscle-Shirt und kurzer Hose, denn beides ist im fernen Ajman nicht erwünscht.

Von Patricia Chadde