Neuwarmbüchen

Die Feuerwehren aus Neuwarmbüchen, Altwarmbüchen, Isernhagen F.B. und K.B. mussten in der Nacht zu Montag einen Brand in einem Wohnhaus am Rotdornweg in der Gartenstadt Lohne löschen. Die Bewohner des Hauses hatten dort gegen 2 Uhr Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Wie sich herausstellte, hatten Flammen im Kamin auf die Dämmung des Hauses übergegriffen. Unter der Einsatzleitung von Benedikt Labove entschieden die Feuerwehrleute daraufhin, in mehreren Etagen des Hauses die Wände aufzustemmen, um die Glutnester im Dämmmaterial löschen zu können.

Drehleiter im Einsatz: Feuerwehr sucht Glutnester

Die Feuerwehr Altwarmbüchen wurde nachalarmiert, um zusätzlich mit der Drehleiter vom Dach aus den Schornstein zu begutachten und so weitere Glutnester abzulöschen. Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet. Wie hoch der Schaden am Wohnhaus ist, lässt sich noch nicht beziffern.

Von Carina Bahl