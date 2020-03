Isernhagen F.B

Die Ortsfeuerwehren Isernhagen F.B., Isernhagen K.B. und Neuwarmbüchen sind am Sonnabend gegen 19.20 Uhr zu einem brennenden Schornstein an der Hauptstraße gerufen worden. Kurz vor der Alarmierung hatten Anwohner eine große Stichflamme aus dem Schornstein gesehen.

Als die insgesamt 31 Feuerwehrleute an der Einsatzstelle ankamen, stiegen aber keine Flammen mehr auf. Wie sich herausstellte, waren getrocknete Weinreben in einem Kamin verbrannt worden –das hatte offenbar die kurze Stichflamme ausgelöst. Die Brandbekämpfer kontrollierten alle Geschosse mit der Wärmebildkamera. Dann konnte Einsatzleiter Dirk Leifers das umgebaute Bauernhaus wieder an die Eigentümer übergeben.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter