Schwerer Unfall in der Kita Kunterbunt in Isernhagen N.B.: Ein zweijähriger Junge steckt seinen Zeigefinger in ein Scharnier am Wickeltisch, ein anderes Kind schließt die Tür. Bei der Quetschung wird ein Drittel des Fingers fast völlig abgetrennt. Trifft die Gemeinde eine Mitschuld an dem Unfall?