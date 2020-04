Feuerwehr Altwarmbüchen rückt zur Schildkröten-Rettung aus

Altwarmbüchen

Zu einem kuriosen Einsatz ist die Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen am Mittwochmittag um 13.05 Uhr über die Regionsleitstelle alarmiert worden. Eine Spaziergängerin hatte am Altwarmbüchener See eine Schildkröte auf einem Baumstumpf im Wasser gesehen. Sie wähnte das Tier einklemmt und deshalb in Not. Also rückten fünf Mitglieder der örtlichen Feuerwehr unter der Führung von Ortsbrandmeister Björn van Veen zur Tierrettung aus.

Schildkröte sonnt sich nur

Bereits bei der Ankunft der Einsatzkräfte sei offensichtlich gewesen, „dass das Tier – wohl eine der Schildkröten, die am Altwarmbüchener See ausgesetzt wurden und nun dort leben – lediglich die warmen Sonnenstrahlen genoss“, sagt Feuerwehrsprecher Philipp Suppan. Doch da die Anruferin davon nicht überzeugt war, wurde letztlich doch ein Boot zu Wasser gelassen. Das wiederum schien die Schildkröte bei ihrem Sonnenbad massiv zu stören: Sie ließ sich ins Wasser fallen, ohne dass die Feuerwehrleute auch nur den Hauch einer Chance gehabt hätten, ihr so nahe zu kommen, dass sie sie hätten einfangen können. 65 Minuten dauerte der ganze Einsatz.

Die Altwarmbüchener Feuerwehr im Einsatz mit Boot – wegen einer Schildkröte. Quelle: Feuerwehr Isernhagen

Feuerwehrsprecher Suppan bittet die Bürger darum, gerade bei solchen Fällen in Zeiten der Corona-Pandemie vorher abzuwägen, ob es denn wirklich notwendig sei, die Feuerwehr zu alarmieren. Denn: „Schlimmstenfalls können sich Kameraden dadurch, dass der nötige Sicherheitsabstand nicht einzuhalten ist, mit dem Virus infizieren und fehlen dann bei anderen, dringenderen Einsätzen.“

Von Sandra Köhler