Isernhagen

Zu einem Einsatz auf der A 37 wurde am Montagmorgen die Feuerwehr Altwarmbüchen gerufen. Ein 5-er BMW war kurz vor dem Kreuz Hannover-Kirchhorst in Brand geraten. Als die 14 Feuerwehrleute die Einsatzstelle erreichten, schlugen die Flammen bereits aus dem Motorraum. Mit rund 1000 Litern Wasser löschten die Einsatzkräfte binnen kurzer Zeit das Feuer. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Brand nicht verletzt. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Burgdorf gesperrt werden.

Von Thomas Oberdorfer