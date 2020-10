Altwarmbüchen

Das war knapp: Am Mittwochabend ist aus bisher unbekannten Gründen ein Restmüllcontainer an der Siemensstraße in Altwarmbüchen in Brand geraten. Das war nicht zuletzt deshalb dramatisch, weil die Flammen schnell auf einen Überseecontainer übergriffen, der mit Holzabfällen gefüllt war – dieser wiederum stand nah an dem Firmengebäude eines Holzbetriebs.

Gegen 22.30 Uhr rückten zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Altwarmbüchen ins Gewerbegebiet aus. Die Ehrenamtlichen konnten die brennenden Abfälle gerade noch rechtzeitig löschen, bevor das Feuer auf das angrenzende Gebäude übergreifen konnte. Dieses musste im Anschluss mit Druckbelüftern vom Rauch befreit werden. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Von Carina Bahl