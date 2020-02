Altwarmbüchen

Die Feuerwehr Altwarmbüchen ist am Mittwoch um 19.30 Uhr zu einem Einsatz an die Hannoversche Straße gerufen worden. Dort war aus bislang ungeklärten Gründen eine Plastikbox auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Als die Retter eintrafen, hatte die Wohnungseigentümerin gemeinsam mit einer Nachbarin das Feuer größtenteils gelöscht.

Mittels einer Leiter kletterten die Feuerwehrleute auf den Balkon und warfen die Box auf eine Wiese vor dem Haus. Dort löschten sie den Brand endgültig. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung mit einem Druckluftgerät belüftet hatte, konnte die Frau zurückkehren.

Von Lisa Otto