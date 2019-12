Stabwechsel bei der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen

Altwarmbüchen

Björn van Veen leitet künftig die Schwerpunktfeuerwehr Altwarmbüchen mit ihren 56 ehrenamtlichen Aktiven. Die Wahl des 41-Jährigen in der Mitgliederversammlung am Dienstagabend geriet dabei zu einer klaren Angelegenheit: 35 der 37 stimmberechtigten Anwesenden stimmten mit Ja, es gab nur zwei Enthaltungen. Van Veens Ernennung zum Ehrenbeamten für sechs Jahre obliegt nun dem Rat der Gemeinde. Eine Überraschung ist für die Sitzung am Montag, 16. Dezember, aber nicht zu erwarten.

Das Ortskommando der Freiwilligen Feuerwehr hatte sich im Vorfeld auf van Veen als seinen Wunschkandidaten verständigt, der stellvertretende Ortsbrandmeister Philipp Suppan schlug ihn zur Wahl vor. Van Veen sei fachlich voll auf der Höhe, denke modern und versuche immer, mit diplomatischem Geschick einen Konsens zu finden, lobt Suppan die Vorzüge des 41-Jährigen. „Davon kann unsere Ortsfeuerwehr nur profitieren.“

Van Veen : Übernehme gut funktionierende Ortsfeuerwehr

„Es ist mir wichtig, viele mit ins Boot zu holen“, umschreibt van Veen seine Herangehensweise. Er übernehme eine gut funktionierende Feuerwehr und werde das Rad nicht neu erfinden, aber natürlich auch eigene Ideen einbringen, kündigt er an. Die räumliche und technische Ausstattung der Schwerpunktfeuerwehr bezeichnet er als sehr gut. Das Feuerwehrhaus ist erst vier Jahre alt, die Drehleiter wurde 2018 gegen ein neueres Modell ausgetauscht, zwei weitere Fahrzeuge sind gerade in der Beschaffung. Die Kinder- und die Jugendabteilung seien gut aufgestellt, von Letzterer wechselten viele anschließend in die Einsatzabteilung. „Wir haben einen guten Stamm, aber dennoch bin ich froh über jeden, der auch ehrenamtlich bei der Feuerwehr mitmachen will“, sagt van Veen.

Der 41-Jährige ist seit 2007 Mitglied der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen, zuvor hatte er sich schon an seinem damaligen Wohnort Isernhagen H.B. bei den Brandbekämpfern eingebracht. „Ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht“, sagt van Veen. Nach seiner Zeit im Rettungsdienst arbeitet er mittlerweile bei der Berufsfeuerwehr Hannover, ist für diese in der Wache 1 am Weidendamm im Einsatz.

Ehefrau Claudia leitet die Kinderfeuerwehr

Von Kameraden in Altwarmbüchen befragt, ob er sich den Ortsbrandmeisterposten vorstellen könne, habe er nicht lange nachdenken müssen, sagt der Vater zweier Töchter. Als Zugführer habe er die Aufgaben, die damit auf ihn zukommen würden, ja überblicken können. Dass seine Familie ihm das Okay geben würde, konnte letztlich nicht verwundern. Schließlich engagiert sich Ehefrau Claudia selbst auch in der Ortsfeuerwehr, sie leitet die Kinderfeuerwehr mit aktuell 36 Mitgliedern.

Nötig geworden war die Neuwahl in Altwarmbüchen, weil der bisherige Ortsbrandmeister Marc Perl künftig als Gemeindebrandmeister in Isernhagen fungiert. Auch Perl wird in der Ratssitzung am 16. Dezember seine Ernennungsurkunde erhalten.

