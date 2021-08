Altwarmbüchen

Schatzsuche, Völkerball, Malen, Basteln und tolle Ausflüge: Das und noch viel mehr hat die Jugendpflege der Gemeinde Isernhagen auch in diesen Sommerferien Kindern geboten, die an der verlässlichen Ferienbetreuung teilnahmen. Diese bietet in drei Ferienwochen eine Betreuung von 9 bis 16 Uhr – Eltern können das Angebot wochenweise für ihre Kinder buchen. Insgesamt zählte die Jugendpflege 73 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 2021 waren es noch 90.

Jugendpflege betreut weniger Kinder

„In diesem Jahr haben wir weniger Kinder betreut“, sagt Ken Mosler, bei der Jugendpflege verantwortlich für die Ferienbetreuung. Der Grund sei der neue Jugendtreff auf dem Campus am Helleweg in Altwarmbüchen, wo es nicht mehr so viel Platz gebe. Dafür gab es etwas Neues: Die Mitarbeiter der Jugendpflege, zwei Honorarkräfte und zwei Jugendgruppenleiter aus der eigenen Nachwuchsförderung konnten mit den Sechs- bis Elfjährigen die neue große Sporthalle samt Hüpfburg nutzen. Weil das Wetter der Jugendpflege nicht ganz in die Karten gespielt habe, sei die Halle wirklich von Vorteil gewesen.

Isabelle (10) zeigt ihr Steckbild mit leuchtenden Fischen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Mir gefällt es sehr gut hier, und wir haben Spaß“, sagte Teilnehmerin Isabelle. Die Zehnjährige schwärmte von den Ballspielen und der Hüpfburg in der Turnhalle. Zudem hat sie ein Steckbild mit glitzernden Fischen gebastelt. Währenddessen spielte Betreuerin Shakira Beck mit den Kindern Mariella, Lukas, Mia, Leonie, Sophia und Lara auf dem Außengelände des Schulzentrums Völkerball. „Mir gefällt am besten das Kartenspiel Werwolf“, erzählte die siebenjährige Mia. Mosler bestätigte, dass dies in diesem Jahr der Renner gewesen sei.

Jede Woche gibt es ein anderes Ausflugsziel

Damit sich die Ausflüge für die Kinder, die alle drei Wochen betreut wurden, nicht wiederholten, hatte Mosler drei unterschiedliche Ziele ausgesucht. Die erste Woche besuchte die 24-köpfige Gruppe das Kindermuseum Zinnober in Hannover. Dort schaute sie sich die Mitmachausstellung „Wolken, alle Wetter – unser Klima“ an – und erfuhr, wodurch der Klimawandel verursacht wird. Eine Woche später fuhren die Kinder ins Landesmuseum Hannover und begaben sich auf die Spuren der Dinosaurier. Sportlich ging es in der letzten Woche zu: Die Jungen und Mädchen kletterten auf dem Abenteuerspielplatz Wakitu in der Eilenriede.

Die Mädchen basteln und malen mit Betreuerin Annka Fabig im Jugendtreff Altwarmbüchen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Seit 2018 gibt es die Ferienbetreuung zu Ostern, im Sommer sowie im Herbst, um berufstätige Eltern von Grundschülern in den Ferien bei der Betreuung zu unterstützen. Im vergangenen Jahr betreute die Jugendpflege wegen der Pandemie ebenfalls 30 Kinder pro Woche, allerdings jeweils zehn an drei Standorten. In diesem Jahr blieben alle in Altwarmbüchen, mussten aber regelmäßig auf Corona getestet werden. „Das haben wir uns von den Eltern schriftlich bestätigen lassen“, sagte Mosler.

Von Katerina Jarolim-Vormeier