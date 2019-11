Isernhagen

Die Jugendpflege der Gemeinde Isernhagen bietet auch für 2020 wieder eine verlässliche Ferienbetreuung in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an. Eltern können ihre Kinder dafür jetzt anmelden.

Betreut werden die Schüler jeweils von 8 bis 16 Uhr im Jugendtreff Altwarmbüchen, und zwar in den Wochen vom 30. April bis 3. März, 3. bis 7. August, 10. bis 14. August, 17. bis 21. August sowie 12. bis 16. Oktober. Die Anmeldung ist ausschließlich wochenweise möglich. Der Unkostenbeitrag beträgt 90 Euro pro Woche. Das Programm beinhaltet das Mittagessen, Workshops und kleinere Ausflüge.

Ferienbetreuung ist für Grundschüler gedacht

Das Angebot der Gemeinde richtet sich an alle Grundschüler. Zudem können Eltern Kinder anmelden, die sich im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule oder von der Grundschule an die weiterführende Schule befinden. Eine Anmeldung ist aktuell auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen möglich. Die Vergabe der Plätze erfolgt dann im Februar 2020.

Für weitere Informationen können sich interessierte Eltern an Jugendpfleger Thomas Jüngst unter Telefon (0511) 61534030 und mit einer E-Mail an thomas.juengst@isernhagen.de wenden.

Von Frank Walter