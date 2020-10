Altwarmbüchen

Ein Mix aus praktischen Übungen, Fahrradparcours und ein wenig Theorie: Elf Kinder haben am Dienstagnachmittag an einem Fahrradsicherheitstraining auf dem Außengelände der Heinrich-Heller-Schule teilgenommen, um fit für den Verkehr zu sein. Die Radfahrschule Hannover in Kooperation mit dem Rad-Tourenclub Altwarmbüchen (RTC) hatten dieses im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Isernhagen angeboten.

An der Schulung nahmen auch Emil und Paul teil. Die Zwillinge haben einen schwierigen Weg zur Schule. „Beide müssen mit ihren Fahrrädern eine Hauptstraße und die Stadtbahngleise überqueren“, berichtete ihre Mutter Christina Jacobsen. Morgens begleitet die 41-Jährige ihre beiden siebenjährigen Söhne auf dem Schulweg. Nachmittags müssen sie dann allein nach Hause fahren. Damit die Jungen sicherer mit dem Rad unterwegs sind, hatte Jacobsen sie für das Training angemeldet.

Kontaktbeamtin überprüft Fahrräder

Doch bevor es in die Praxis ging, überprüfte Kontaktbeamtin Antje Schneider die Bremsen, das Licht, die Klingel sowie die Reflektoren an den Reifen und Pedalen. Bei den Rädern der Siebenjährigen funktionierte alles einwandfrei. Wenn etwas Defektes entdeckt wurde, griff RTC-Chef Manfred Voß kurzerhand zum Werkzeug und reparierte es. Am Ende waren alle Räder verkehrstauglich.

Kontaktbeamtin Antje Schneider überprüft die Fahrräder von Paul (links) und Emil auf Fahrsicherheit. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Dann wurde es praktisch. Einen entsprechenden Parcours hatte Radtrainerin Jenna Gregg von der Radfahrschule Hannover auf dem Schulhof aufgebaut. Zunächst lernten Emil und Paul, einhändig im Kreis zu fahren. Dabei hielten sie eine Kette fest. Emil hatte beim ersten Durchlauf noch ein wenig Probleme damit, wie auch beim Passieren des Spurenbrettes. Dort war mittig eine schwarze Linie markiert, die direkt befahren wurde. „Beim zweiten Mal ging es schon besser“, stellte der Siebenjährige fest. „Mit dem Parcours wollen wir den Jungen und Mädchen zu mehr Geschicklichkeit auf dem Rad verhelfen“, sagte Gregg.

Emil fährt mit seinem Rad neben statt auf dem sogenannten Spurbrett. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Kinder üben Vollbremsung

Bremsen kann jeder, aber auf den Punkt zum Stillstand kommen, ist knifflig – dass merkten auch die Kinder. Eine Linie definierte auf dem Schulhof den Anhaltepunkt. „Ziel ist es, das Vorderrad genau darauf zum Stehen zu bringen. Nach und nach mit höherem Tempo, der Bremsweg bleibt gleich“, erklärte Gregg. So müssten die Kinder immer stärker die Bremse ziehen. Das sei wichtig in brenzlichen Situationen, wenn zum Beispiel ein Autofahrer die Kinder beim Abbiegen nicht sehe, erläuterte die Trainerin. Carlo (8) und Alina (9) hatten die Vollbremsung gemeistert. „Ich dachte, es ist schwieriger“, meinte Carlo.

Alina fährt durch einen Slalomparcours. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Bedarf für Fahrradtraining ist groß

Wie wichtig ein Fahrradsicherheitstraining ist, beweisen die Anmeldungen. „Unsere Kurse sind rappelvoll“, berichtete Stefanie Eichel von der Fahrradschule. Der Bedarf auch an Grundschulen sei groß. Laut der Polizei war im vergangenen Jahr in Isernhagen ein Kind unter 14 Jahren an einem Fahrradunfall beteiligt. „In diesem Jahr waren es bereits zwei“, berichtete Polizeisprecher Ralf-Emil Bahn.

Weitere Angebote für die Herbstferien

Für alle Kinder, die noch nicht wissen, was sie in den verbleibenden Tagen der Herbstferien unternehmen wollen, bietet die Gemeinde einige freie Plätze im Ferienprogramm an: Für die Holzwerkstatt am Mittwoch, 21. Oktober, von 10 bis 15 Uhr im Jugendtreff Neue Ziegelei können sich noch zwei Jungen ab zehn Jahren anmelden. Vier freie Plätze gibt es für Mädchen von zehn bis 13 Jahren beim Möbeldesignworkshop im Jugendtreff N.B. Anmeldungen sind unter Telefon (0511) 61534030 oder im Internet auf www.unser-ferienprogramm.de möglich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier