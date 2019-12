Altwarmbüchen

Am Graugansweg in Altwarmbüchen ist am Dienstag zwischen 15.10 und 17.30 Uhr ein Herrenfahrrad verschwunden. Ein Unbekannter hatte das Fahrradschloss geknackt. Das Zweirad hat einen Wert von etwa 900 Euro. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat Großburgwedel wenden.

Von Frank Walter