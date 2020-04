Neuwarmbüchen

Und wieder hat ein Unfallverursacher das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Montag parkte ein Autofahrer gegen 15 Uhr seinen roten Opel an der Farster Straße in Neuwarmbüchen. Als er vier Stunden später zurückkehrte, war der Spiegel des Wagens an der Fahrerseite beschädigt. „Vermutlich im Vorbeifahren touchierte ein unbekanntes Auto den Opel“, erklärte ein Polizeisprecher. Zur Höhe des Schadens machte er keine Angaben.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer