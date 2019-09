FDP will Carsharing für Bürger und Verwaltung

Isernhagen

Die Nachbarstadt Burgwedel macht schon mit: Nun will die FDP-Ratsfraktion prüfen lassen, ob ein Carsharing-Projekt, wie es die Bahntochter Flinkster anbietet, auch in Isernhagen eine sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr sein kann. Das Konzept sieht vor, dass Carsharing-Autos von Verwaltung und Bürgern gemeinsam genutzt werden. Am Montag behandelt der Gemeinderat das Thema, die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Saal des Rathauses in Altwarmbüchen.

Kosten von 1,50 Euro bis 9,50 Euro pro Stunde

Am Mittwoch stellten der FDP-Fraktionsvorsitzende Matthias Kenzler und sein Parteifreund Ulrich von Rautenkranz ihre Idee im Wirtschafts- Finanz- und Feuerschutzausschuss vor. „Wenn drei Autos tagsüber von der Verwaltung genutzt werden, könnten die abends und am Wochenende zusätzlich von Bürgern gefahren werden“, sagte Kenzler. Zwei weitere Autos sollten nach FDP-Vorstellungen ganztägig für die Bürger bereitstehen. Gezahlt würde nur die tatsächlich genutzte Zeit, die Kosten lägen zwischen 1,50 Euro und 9,50 Euro pro Stunde – je nach Fahrzeuggröße und Tageszeit. Hinzu komme eine Verbrauchspauschale von 18 bis 22 Cent pro Kilometer, heißt es in dem FDP-Antrag.

„Viele junge Leute machen heutzutage zwar den Führerschein, haben aber kein eigenes Auto“, gab von Rautenkranz zu bedenken. „Für die wäre das bestimmt interessant.“ Carsharing sei somit eine sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. „Springe ist ziemlich begeistert.“ Zudem helfe es, Emissionen einzusparen und den Gemeindehaushalt zu entlasten. Letzteres werde ohnehin gerade umgesetzt, sagte Michael Frerking, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen. „Der Fuhrpark der Gemeinde wird aus Kostengründen gerade zusammengestrichen.“

Gemeinde Isernhagen nutzt Leasing-Fahrzeuge

Statt auf eigene Fahrzeuge setzt die Gemeinde ohnehin verstärkt auf zu günstigen Konditionen geleaste Autos. „Diese Fahrzeuge sind bis 16 Uhr auf Achse“, sagt Frerking. Es sei fraglich, inwiefern es sinnvoll sei, diese – als Alternative zu anderen Carsharing-Angeboten – nach 16 Uhr noch an Bürger zu vermieten. Außerdem, gab er zu bedenken, sei die Gemeinde ja dafür verantwortlich, in welchem Zustand sie später zurückgegeben werden. Er verwies zudem darauf, dass ein Carsharing-Modell in Isernhagen bereits vor zwei Jahren ausprobiert, jedoch nicht angenommen worden sei. „Es war schlicht nicht nachgefragt.“

In Süddeutschland, so Frerking, gebe es eine Firma, die auch werbefinanzierte Neunsitzer als Carsharing-Autos anbiete: „Das könnte etwa für Vereine interessant sein.“ Grundsätzlich, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Edgar Ojemann, sehe er das Thema positiv. „Aber Springe ist schon noch etwas anderes als Isernhagen.“ Hinsichtlich der Neunsitzer möchte er gern wissen, wie das Auto der Jugendpflege, das von Vereinen ja auch genutzt werden kann, ausgelastet ist.

Von Sandra Köhler