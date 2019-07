Altwarmbüchen

Der Frage „Wie sieht die Freiwillige Feuerwehr Isernhagen 2030 aus?“ widmet sich der FDP-Ortsverband Isernhagen in einer offenen Gesprächsrunde am Dienstag, 30. Juli. Als Gesprächspartner wird sich Isernhagens Feuerwehrchef, Gemeindebrandmeister Clive von Plehn, in den Dialog mit interessierten Bürgern begeben.

Von Plehn wird über die Aufgabengebiete, die Ausrüstung und die personelle Aufstellung der Freiwilligen Feuerwehr Isernhagen heute und perspektivisch für den Zeitraum der nächsten zehn Jahre berichten. Zuletzt hatte die Gemeinde in Altwarmbüchen und H.B. neue Feuerwehrhäuser errichten lassen, ein neues Domizil für die Ortsfeuerwehr Isernhagen F.B. wird gerade geplant. Im Anschluss beantwortet von Plehn im offenen Gespräch die Fragen des Publikums. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Restaurant Amadeus, Graugansweg 21 in Altwarmbüchen.

Von Elena Everding