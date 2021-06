Kitas in Isernhagen - Alte Schule in F.B. hat sich in ein Spielparadies für Kinder verwandelt

Die Alte Schule an der Hauptstraße 24 in Isernhagen F.B. ist kaum wiederzuerkennen: Das geschichtsträchtige Gebäude dient nach Um- und Anbau inzwischen 40 Kindern als Kita. Die Johanniter als Betreiber sind mehr als glücklich damit – aber zwei Dinge fehlen noch.