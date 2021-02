Isernhagen F.B

Theater, Galerien, Kleinkunststätten – alles ist dieser Tage im Corona-Lockdown geschlossen. Das macht es Künstlern wie Kulturschaffenden alles andere als leicht. Und doch: Ein Kunstprojekt erfreut sich in Isernhagen F.B. seit Wochen an wachsender Beliebtheit – das sogenannte Gedankenfenster am KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68. Die Inhaber Karin und Stefan Rautenkranz wollen damit ein Zeichen in diesen schweren Zeiten setzen und laden Woche für Woche einen neuen Künstler oder eine neue Künstlerin ein, das große Schaufenster zur Hauptstraße hin mit ihren Werken zu füllen.

Eva Bellack füllt das sechste Gedankenfenster im KulturKaffee

In der sechsten Woche ist dort von Sonntag, 14. Februar, bis Freitag, 19. Februar, eine Arbeit von Eva Bellack aus Hotteln bei Sarstedt zu sehen. Unter dem Titel „Neuronen-Gestrüpp“ setzt sie die Windungen unserer Zeit in Szene. Wie ein Dickicht am Wegesrand sind Neuronen im Gehirn eng miteinander verflochten, wild und scheinbar ungeordnet. Die Verbindungen und Vernetzungen unterliegen ständigen Veränderungen. Durch Wahrnehmungen, ihre Interpretation und Gewichtung gestalten wir unser Leben, unsere sozialen Beziehungen und steuern Ziele an. Ein gut ausgebildetes, aufnahmebereites „Neuronen-Gestrüpp“ ist dabei eine wichtige Unterstützung und führen Kopf und Körper zu unserem individuellen, persönlichen Schatz, beschreibt es Bellack.

Das „Neuronen-Gestrüpp“ von Eva Bellack ist im sechsten Gedankenfenster des KulturKaffees Rautenkranz zu sehen. Quelle: privat

Von der Biologin zur Künstlerin

Eva Bellack ist in Hannover geboren, arbeitete von 1986 bis 2019 als Biologin im Bereich Umweltschutz und begann im Jahr 2000 mit ihren künstlerischen Arbeiten. Seit 2009 nimmt sie an Ausstellungen teil. Ihre Kunst im Gedankenfenster ist ab nächstem Sonntag rund um die Uhr zu sehen. Spaziergänger sind eingeladen, die kostenlose Ausstellung an der Hauptstraße zu besuchen.

