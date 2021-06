Isernhagen F.B.

Die Blüten sind abgeknickt und das Gras zertreten. Ein Trampelpfad ist bei genauem Hinsehen schon erkennbar. „Die Leute kommen hier vorbei und gehen einfach Hundert Meter weit in den Blühstreifen hinein“, kritisiert der Isernhagener Landwirt Friedel Könecke am Rand eines seiner Felder und schüttelt verständnislos den Kopf. Der coronabedingte Lockdown habe das Spazierengehen an der frischen Luft zum Volkssport werden lassen. Daran sei ja auch nichts Schlimmes – aber das Betreten oder gar Abernten der Blühstreifen an den Feldern, das gehe gar nicht, betont Könecke, der unter anderem an der Tiefen Trift dieses Verhalten immer wieder bemerkt habe.

Lebensraum für Hasen, Fasane und Rebhühner

Sehr viele Landwirte und ehrenamtliche Initiativen machen sich seit einigen Jahren in Isernhagen für Blühstreifen stark. Diese sollen Bienen Nahrung bieten, einen Beitrag zur Biodiversität leisten, sind aber auch Lebensraum etwa für Hasen, Fasane und Rebhühner. Wenn Menschen, wie nicht zuletzt eine Nachbarin von Könecke es jetzt immer wieder beobachtet hat, die Blühstreifen betreten, um sich große Sträuße für daheim zu pflücken, werden die Tiere aufgeschreckt – und ohne Blüten verfehlt der Streifen auch sein Ziel, Insekten Nahrung zu bieten. „Ich habe gar nichts dagegen, dass sich Menschen hin und wieder eine Sonnenblume für die eigene Wohnung einstecken, aber regelmäßig einen ganzen Arm voll, das ist nicht in Ordnung“, betont der 56-Jährige Landwirt.

Die Sonnenblumen stellen immer wieder ein beliebtes Sammelziel dar. Quelle: Niklas Borm

Vor zwei Jahren hat er damit begonnen, Teile seiner Weizenfelder an der Verlängerung der Tiefen Trift in Blühstreifen umzuwandeln. Mithilfe des niedersächsischen Biodiversitätsprojekts und der Stiftung Kulturlandpflege streute er daraufhin eine besondere Saatgutmischung aus. Seit dem Frühjahr 2020 ist die Wiese mit verschiedenen Blumen, Dill, Ringelblumen, Senf oder auch Ölrettig ein echter Hingucker in der Landschaft.

Keine Verbote oder Zäune geplant

Aus diesem Grund ist Friedel Könecke die öffentliche Mahnung an die Blumenpflücker wichtig. Denn nicht nur seine Blühstreifen sind davon betroffen, sondern auch andere Blühwiesen wie am Friedhof in K.B., sagt der Landwirt. Betretungsverbote oder gar Zäune – nein, soweit solle es nicht kommen. „Ich hoffe einfach, die Menschen werden jetzt ein wenig sensibler, denn sonst sind die Tiere irgendwann verschwunden“, sagt Könecke und appelliert eindringlich, die Blumen stehen zu lassen.

Von Niklas Borm