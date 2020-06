Isernhagen F.B.

Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste eine 51-jährige Fahrradfahrerin nach einem Unfall in Isernhagen F.B.. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Hauptstraße unterwegs, als ein 32-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug aus einer Hofeinfahrt auf die Straße einbiegen wollte. Dabei übersah er die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall nach Polizeiangaben leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Pfingstsonntag gegen 19.45 Uhr.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer