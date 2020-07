Isernhagen F.B

Manchmal lohnt es sich eben doch, lieber eine Ampelphase zu warten: Ein Isernhagener, den es beim Abbiegen in seinem BMW wortwörtlich aus der Kurve geworfen hat, musste sich jetzt wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht Burgwedel verantworten. Die mutmaßlich drei Minuten Wartezeit an der Ampel, die sein rasanter Fahrstil eingespart hatte, kosten ihm nun 3000 Euro und ein halbes Jahr ohne Führerschein.

BMW-Fahrer verliert die Kontrolle

Die Zeugen, die vor Gericht nach dem Geständnis des Angeklagten nicht mehr aussagen mussten, hätten laut Amtsrichter Michael Siebrecht am Ende doch alle den gleichen Eindruck gehabt: Am Nachmittag des 14. Februar 2020 war der 30-Jährige in seinem 5er-BMW viel zu schnell auf die Ampel am Lohner Weg in Isernhagen F.B. zugerast.

Aus Neuwarmbüchen kommend wollte der Mann nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Um das noch vor der nächsten Rotphase zu schaffen, drückte er dafür offenbar zu sehr aufs Gas. In der Kurve verlor der 30-Jährige die Kontrolle über seinen BMW, das Heck brach aus, der Wagen prallte erst gegen eine Bordsteinkante und anschließend gegen ein an der Ampel wartendes Auto.

Unfallopfer ist bis heute krankgeschrieben

Die Folgen waren fatal: In dem Wagen saß ein Ehepaar, das bei der Kollision nicht unwesentliche Verletzungen erlitt. Die Staatsanwaltschaft listete ein Schleudertrauma und eine Thoraxprellung auf. Der Anwalt der beiden konnte im Gericht die Folgen noch konkreter fassen: „Meine Mandantin ist bis heute krankgeschrieben.“ Ein zivilrechtliches Verfahren um Schmerzensgeld und Schadensausgleich laufe. Der Unfall hatte insgesamt 9500 Euro Sachschaden zur Folge.

„Ich weiß bis heute nicht, warum der Wagen ausgebrochen ist“, sagte der Angeklagte und entschuldigte sich bereits vor Prozessbeginn beim durch den Unfall verletzten Ehepaar. Er selbst war damals ohne schwere Verletzungen geblieben. Seine Verteidigerin ergänzte: „Mein Mandant kennt die Kurve eigentlich.“ Aber es lasse sich nun mal nicht ausschließen, dass er zu schnell unterwegs gewesen sei. Daher räume der 30-Jährige den Vorwurf ein.

Urteil: 3000 Euro Strafe und sechs Monate ohne Führerschein

Gegen den zuvor erlassenen Strafbefehl, der dem Mann 90 Tagessätze und ein halbjähriges Fahrverbot angeordnet hatte, legte der 30-Jährige jedoch Einspruch ein. Nicht ganz zu Unrecht, wie Amtsrichter Michael Siebrecht bestätigte. „Sie sind nicht wirklich vorbelastet, da sind 90 Tagessätze schon sehr hoch gegriffen“, sagte er. Obwohl eine Vorstrafe, die auch in einem Führungszeugnis auftauchen würde, erst ab 91 Tagessätzen bestünde.

Am Ende der Verhandlung gab es am Mittwochvormittag im Burgwedeler Amtsgericht daher eine etwas mildere Strafe. Aus den 90 Tagessätzen wurden im Urteil nur noch 60 Tagessätze à 50 Euro – insgesamt muss der 30-Jährige nun also 3000 Euro zahlen. Die mahnenden Worte des Richters gab es obendrauf: „Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein technischer Defekt die Ursache für den Unfall war.“ Der Angeklagte solle künftig aufpassen im Verkehr. „Selbst wenn das fahrlässige Delikte sind: Irgendwann wird auch aus einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe. Da ist die Justiz einfallslos“, sagte Siebrecht – und betonte: „Ihr sechsmonatiges Fahrverbot gilt ab sofort. Ich hoffe sehr, Sie sind nicht mit dem Auto hier.“

Von Carina Bahl