Isernhagen H.B

Eine ehemalige Erzieherin der Kita Kreugers Weg in Isernhagen H.B. ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht Burgwedel wegen Nötigung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt worden. Die 27-Jährige hatte im Sommer 2020 ein einjähriges Kind mit einer Nuckelflasche zum Trinken gezwungen und ein fast dreijähriges Kind geschüttelt. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es diese Vorfälle so gegeben hat“, sagte Amtsrichter Michael Siebrecht in seiner Urteilsbegründung. Der Verteidiger der Frau hatte aufgrund „zu vieler offener Fragen“ auf Freispruch plädiert.

Erzieherin drückt weinendem Einjährigen Flasche in den Mund

Laut Anklage soll die junge Frau im Juni in der Krippen-Gruppe der Kita Kreugers Weg in H.B. einen einjährigen Jungen in der Form genötigt haben, dass sie dem schreienden Jungen eine Nuckelflasche in den Mund drückte, obwohl dieser den Kopf wegdrehte und schrie. Sie habe das wiederholt, bis das Kind keine andere Wahl mehr hatte als zu trinken – und damit auch nicht mehr weinen konnte. Die Erzieherin bestritt die Nötigung im Gerichtssaal. „Ich habe vielleicht die Nuckelflasche an seinen Mund gehalten, um den Saugreflex auszulösen“, sagte sie. Sie habe das aber ohne jede Böswilligkeit und ohne Zwang getan, sondern nur, um den Jungen zu beruhigen. „Die Arbeit in der Kita war mein Herzensprojekt.“

Dreijähriger macht Quatsch – Erzieherin schüttelt ihn

Im zweiten Fall soll die Erzieherin im Juli einen knapp dreijährigen Jungen von hinten unter die Achseln gegriffen, hochgenommen und kräftig geschüttelt haben. Der Junge hatte zuvor beim Mittagessen Quatsch gemacht und war trotz mehrfacher Ermahnung auf seinen Stuhl gestiegen, wie es zwei andere Erzieherinnen, die damals mit im Raum waren, beschrieben. „So einen Vorfall hat es nie gegeben“, sagte die Angeklagte. Sie selbst sehe ich als Mobbing-Opfer: Die beiden Kolleginnen wollten sie nur loswerden. Mit einer der beiden sei sie einst gut befreundet gewesen, diese Freundschaft sei jedoch zerbrochen. Vielleicht sei das der Grund für die Behauptungen.

Die privaten Schwierigkeiten bestätigte die 23-jährige Kollegin im Zeugenstand. Doch von Mobbing könne keine Rede sein. Beim ersten Vorfall mit der Flasche habe sie der Angeklagten nur gesagt, dass das Kind womöglich nicht trinken wollte. Als die Angeklagte aber wenige Wochen später den anderen Jungen beim Mittagessen derart geschüttelt habe, sei sie wirklich schockiert gewesen. „Seine Arme und Beine haben gewackelt, sein Kopf auch, und er hatte Panik“. Sie habe sofort den Kita-Leiter informiert, der sich in der Nachbargruppe befand. „Ich habe ihm alles erzählt und gesagt, dass ich Hilfe brauche, doch er sagte, er habe keine Zeit.“ Das bestätigte auch die zweite Erzieherin, die beim Vorfall dabei war – der damalige Leiter sei inzwischen woanders im Einsatz, seitdem laufe es wieder gut in der Kita.

Am Nachmittag hatte die 23-Jährige schließlich die Eltern des Kindes informiert, die später den Vorfall auch zur Anzeige brachten. Zudem sei sie mit einem Kollegen zur stellvertretenden Kita-Leiterin nach Hause gefahren, um sie zu informieren. Der Kollege, damals Erzieher in der Nachbargruppe, bestätigte das: Seine Kollegin sei mittags komplett aufgebracht in den Raum gekommen und habe um Hilfe gebeten. „Es war mir sofort klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.“ Doch der Kita-Leiter habe jede Hilfe abgelehnt. Der 25-Jährige hat inzwischen gekündigt, weil er mit der Aufarbeitung und dem Umgang der Kita mit dem Vorfall nicht einverstanden gewesen sei. „Ich habe andere Erwartungen an den Schutz von Kindern.“

Angeklagte ist inzwischen in anderer Kita tätig

Die Angeklagte war nach dem Vorfall mehrere Monate nicht in der Kita – nach der Schließzeit im Sommer folgte eine Erkrankung, wie sie vor Gericht erklärte. Im Oktober sei sie auf Wunsch der Kita-Leitung zurückgekehrt, durfte aber nur unter Beobachtung arbeiten. „Die Vorwürfe haben mir sehr zu schaffen gemacht“, sagte die Angeklagte aus. Letztlich habe sie in der Kita in H.B. aufgehört, sei inzwischen wieder andernorts angestellt.

„Die Frage ist nun, wem wir glauben“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Hätten nur die Aussagen der beiden ehemaligen Freundinnen gegeneinander gestanden, dann hätte sie vielleicht Zweifel an den Taten gehabt. „Aber in der Gesamtschau bin ich mir sicher, dass es so gewesen ist.“ Alle drei Zeugen hätten die Vorfälle bestätigt, aber auch stets zugegeben, wenn sie sich an Details nicht erinnern konnten. Wäre es die große Verschwörung gewesen, die die Angeklagte vermutete, hätte es eine bessere Absprache gegeben. „Die Zeugen haben keine Belastungstendenz gezeigt.“

Richter: So etwas darf nicht passieren

Das unterstrich auch Richter Siebrecht in seiner Urteilsbegründung: „Ich hätte alle heute vereidigen können.“ Es erkenne kein Motiv, das eine Falschaussage, gar einen Meineid, für die es empfindliche Strafen gebe, begründen würde. Zumal weil der drei Zeugen ein rein berufliches Verhältnis zur Angeklagten hätten. „Ihr Verhalten ist nicht zu entschuldigen“, betonte Siebrecht an die Angeklagte gerichtet. Eltern würden einen immensen Vertrauensvorschuss geben, wenn sie ihre Kleinkinder in fremde Hände geben. Sie könne froh sein, dass dem Kind nichts Schlimmes passiert sei. „Ein Kind zu schütteln, ist ein absolutes No-Go.“

Er habe Respekt vor Erzieherinnen, die mit so vielen Kindern, der hohen Arbeitsbelastung und dem Lärmpegel arbeiten müssten. Das sei sicherlich nervenaufreibend. „Ich könnte das nicht. Aber von einer Erzieherin, einem Profi, erwarte ich, dass sie keine kurze Zündschnur hat, sondern cool bleibt, selbst wenn Kinder anspruchsvoll sind.“ Doch statt ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und sich einzugestehen, dass sie in solchen Situationen offenbar überfordert ist, habe die Angeklagte alles geleugnet. „So kann ich nicht davon ausgehen, dass das nie wieder vorkommt“, bilanzierte Siebrecht. „Sie sollten sich ernsthaft überlegen, ob das der richtige Job für Sie ist.“

Von Carina Bahl