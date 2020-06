Isernhagen

In Isernhagen sind weiterhin Diebe von Autoteilen unterwegs. Seit Wochen häufen sich derartige Fälle. Für den Zeitraum von Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, bis Donnerstagmittag 13.45 Uhr, meldete die Polizei drei weitere Diebstähle.

Aus einem an der Straße Am Berge in Isernhagen N.B. abgestellten BMW bauten die unbekannten Täter den Sensor für die Fahrassistenzsysteme aus. Zu zwei weiteren Diebstählen kam es in der Hagenstraße in Isernhagen K.B. Dort verschwanden aus einem Mercedes und einem Porsche jeweils die Lenkräder samt Airbags. An den beiden jeweils in Grundstückseinfahrten geparkten Fahrzeugen konnte die Polizei keine Aufbruchspuren feststellen.

Die Beamten bitten Zeugen, sich im Kommissariat in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer