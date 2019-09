Für günstigen Wohnraum: Entwicklungsgesellschaft kann starten

Isernhagen

Der Gründung der Entwicklungsgesellschaft Isernhagen steht eigentlich nichts mehr im Wege: Bei der Debatte über Neubauten im Zentrum hatte der Rat im Herbst 2018 hinter verschlossenen Türen über die Gründung einer kommunalen Entwicklungsgesellschaft mit Schwerpunkt Immobilien diskutiert. In der Sitzung am 1. November gab er dann auch grünes Licht zur Gründung als Tochter der Gemeindewerke Isernhagen. Nun liegt auch die Zustimmung der Kommunalaufsicht vor. Der Rat beschäftigt sich mit dem Thema in seiner Sitzung am Montag, 23. September. Der Wirtschafts-, Finanz- und Feuerwehrausschuss hatte sich am Mittwoch mit einer Gegenstimme dafür ausgesprochen.

Die Vorgeschichte: Die Gemeinde wollte bei Grundstücksverkäufen im Zentrum Altwarmbüchens schnell handlungsfähig sein. Daraus erwuchs die Idee, eine Entwicklungsgesellschaft zu gründen. Während der Ratsklausur im März 2019 war klar: Eine solche Gesellschaft soll noch vielfältigere Aufgaben übernehmen. Im Entwurf des Gesellschaftervertrages sind diese aufgeführt. Sie soll nicht nur Grundstücke und Gebäude im Sanierungsgebiet Zentrum Isernhagen in Altwarmbüchen kaufen, bauen, unterhalten, betreiben und vermieten, sondern sich auch um preiswerte Mietwohnungen und sozialen Wohnungsbau auf Gemeindegebiet kümmern. Auch die Gebäude der kommunalen Infrastruktur sollen in ihren Bereich fallen.

Preiswerte Wohnungen in der Wietzeaue

Ein Beispiel, wo die mit einem Stammkapital von 50 000 Euro ausgestattete Entwicklungsgesellschaft Isernhagen tätig werden könnte, ist die Erweiterung des Neubaugebiets Wietzeaue in Altwarmbüchen. In einem Baufeld nahe der Stadtbahn sollen dort nach dem Willen der Politik preisgünstige Mietwohnungen entstehen. Diese sind gerade in Altwarmbüchen stark nachgefragt, aber Mangelware. Um dies wirtschaftlich machen zu können, soll dieses Areal stärker als die anderen Flächen bebaut werden können – die Grundflächenzahl wurde von 0,4 auf 0,6 erhöht. Das bedeutet, dass Grundstücke jeweils zu 60 Prozent bebaut werden dürfen. Hier könnte die Gemeinde möglicherweise über die neue Tochtergesellschaft selbst als Bauherr tätig werden – wenn denn die Rahmenbedingungen wie Bebauungspläne geschaffen sind.

Als Geschäftsführer sind Michael Frerking, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen der Gemeinde Isernhagen, sowie Abteilungsleiter Frank Wißbröcker vorgesehen. Der Aufsichtsrat soll aus sechs Mitgliedern bestehen, die die Ratsfraktionen aus ihren Reihen entsenden. Den Vorsitz soll der Gemeindebürgermeister oder sein Vertreter übernehmen. Nach erfolgter Gründung sollen, so schlägt es die Verwaltung vor, als erstes der Pavillon der Kita Kirchhorst sowie die Obdachlosenunterkunft Daimlerstraße 2, die vor Jahren von den Gemeindewerken Isernhagen saniert wurden, auf die Entwicklungsgesellschaft übertragen werden. Beide Objekte zusammen haben derzeit einen Buchwert von rund 375.000 Euro zuzüglich Nebenkosten.

