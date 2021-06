Altwarmbüchen

Die Abschlussfeier der Zehntklässler in der Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen war etwas ganz Besonderes: Die Ära der Haupt- und der Realschule, die vor Jahren auf politischen Beschluss für die IGS zu Auslaufmodellen wurden, sind nunmehr Geschichte in Isernhagen. Am Freitag verabschiedete die kommissarische Schulleiterin Johanna Malinowski mit den jeweiligen Klassenlehrern die letzten 30 Haupt- und 43 Realschüler. Coronabedingt hatte die Schule die drei Festakte auf das Außengelände verlagern wollen. Eine Realschulklasse erhielt wegen eines Regengusses dann ihre Zeugnisse spontan doch im Forum.

Die letzten zwei Hauptschulklassen der Heinrich-Heller-Schule winken zum Abschied. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Schule feiert Abschlussfeiern im Stundentakt

Die Hausmeister hatten auf dem Rasen des Pausengeländes rund 50 Stühle sowie ein Rednerpult aufgebaut. Wegen der Pandemie gab es die drei Abschlussfeiern im Stundentakt. Anders als gewohnt war auch das letzte Schuljahr für die Schüler verlaufen. „In der Schule war es anders und ruhig“, sagte Felix Töpfer, der Klassensprecher der 10a der Hauptschule, mit Blick auf die zuletzt arg geschrumpfte Schulgemeinschaft. Sein Jahrgang kenne die Leere im Gebäude zwar schon länger. Corona und der endgültige Abschied hätten ihnen dennoch zugesetzt, meinte der 17-Jährige: „Trotz der Umstände haben wir aber das Beste daraus gemacht.“

Die 10a der Realschule verabschiedet sich von der Heinrich-Heller-Schule. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Saristan Akkus, ebenfalls Klassensprecherin der 10a, bedauerte, dass die Pandemie ihr und ihren Mitschülern Zeit geraubt habe. Das letzte Schuljahr empfand die 17-Jährige als „komisch und auch traurig“. Gleichwohl hätten sich die Schüler beim Videochat alle gegenseitig geholfen und Zusammenhalt gezeigt. Als anstrengend bezeichnete Leonie König, Sprecherin der 10a der Realschule, die geteilten Klassen während der Corona-Krise. „Gerade Freunde saßen in der anderen Gruppe“, berichtete die 16-Jährige. Ein komplett schönes Gefühl sei es indes gewesen, als die ganze Klasse am Ende doch wieder zusammen unterrichtet worden sei. Über die anfängliche Panik, als klar war, dass Haupt- und Realschule vor nunmehr drei Jahren unter ein Dach ziehen würden, sagte sie: „Wir haben uns gut verstanden, und das Miteinander stimmte auch.“

Die Grundschule kehrt zurück ins Grundschulgebäude Der Standort der Heinrich-Heller-Schule ist einer der neueren Schulstandorte in Isernhagen. Jüngeren Datums sind nur der im Herbst 2020 eröffnete Neubau, der das Schulzentrum am Helleweg zum Schulcampus werden ließ, sowie das benachbarte IGS-Gebäude am Helleweg, das bis vor wenigen Jahren die Realschule genutzt hatte. Der Beschluss für die IGS bedeutete zugleich das Aus für die Real- und die Hauptschule, die seitdem ausliefen und immer weniger Schüler umfassten. Ursprünglich war das Gebäude der Heinrich-Heller-Schule 1997 als Grundschule erbaut worden. Bis 2009 nutzte es die Grundschule Altwarmbüchen an der Bernhard-Rehkopf-Straße noch als einzügige Außenstelle. Zum Zeitpunkt der Errichtung der Außenstelle in den Neunzigerjahren gab es Bestrebungen, den Standort Jacobistraße mittelfristig als eigenständigen Schulstandort auszubauen. Aus diesem Grund existieren auch bereits seit dem Bau Pläne zur Umsetzung eines zweiten Bauabschnittes in Form eines weiteren Gebäudetraktes. Ab der Jahrtausendwende folgten dann lange Diskussionen über die Standortentwicklung der damals drei weiterführenden Schulen. Letztlich wurde der Umbau der Grund- zur Hauptschule beschlossen. Nach der Erweiterung des Schulgebäudes um die erforderlichen Fachunterrichtsräume sowie eine Sporthalle bezog die Hauptschule die Räume und das große Außengelände an der Jacobistraße 2009. Künftig, so der politische Beschluss, sollen wieder Grundschüler das Gebäude nutzen. Dafür muss dieses im Bestand umgebaut und erweitert werden, im Sommer 2023 soll der Anbau fertig sein. wal

Die Klassensprecher Luis Alexander Heidenreich und Leonie König stehen vor der Heinrich-Heller-Schule, deren Ära nun endet. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Dennoch gab es wegen der Pandemie viele Entbehrungen für die Schüler: Die Fahrten nach Berlin und Paris seien nicht möglich gewesen, bedauerten die Klassenlehrerinnen Herle Boy und Birgit Röthemeyer. Auf eine Abschlussfeier nach der Zeugnisübergabe hätten die jungen Leute ebenfalls verzichten müssen. Dennoch: „Ihr habt der Pandemie die Stirn gezeigt und habt nicht schlapp gemacht“, lobte Boy das Durchhaltevermögen der Schüler.

Das sind die Absolventen Klasse 10a Hauptschule: Saristan Akkus, Kheiri Azam Yazdin Khalaf, Leon Bismayer, Crestiano Dakhil Haji Aldakhil, Kim Charlyn Hesso, Maximilian Heumann, Niclas Heumann, Nico Kunze, Giorgia Maggio, Maria-Leticia Mylius, Jalal Nasery, Lea Römich, Tim Stietenroth und Felix Töpfer. Klasse 10b Hauptschule: Julie Baburi, Fatima Banaj, Manix Birzu, Sophie Brux, Lucas Fleischer, Lafa Khalaf, Louis Ladwig, Basma Latif, Adam Markaj, Elinor Metje, Nikolas Pirvu, Vanessa Reingolz, Can-Morice Rödel, Shakina-Jane Schuster und Diana Shaveshova. Klasse 10a Realschule: Fatima Al Nasouh, Rayan Alabboud, Lennart Arnold, Issam El Feraouni, Fynn Lukas Gode, Luis Alexander Heidenreich, Alexander Aaron Henneicke, Celina-Sophie Hennies, Moritz Klingenspor, Leonie König, Simon Liscsai, Mohamed Saleh Miri, Jan Eric Nachtigal, Julian Marco Oestermann, Diyar Osso, Felix Pakusch, Tobias Penkalla, Yllza Prvetica, Colin Jerome Stähler und Marc Strey. Klasse 10b Realschule: Jason Barteck, Ben Bönighausen, Alessia Cannizzaro, Dlava Cheikhi, Kanita Dzelili, Celine Eichhorn, Luca Germer, Wissem Miguel Hmidi, Paula Horvat, Luis Korte, Tom Luis Lehmeier, Flavio Ludewig, Zahra Mobarez, Liza-Marie Rychter, Michel Sauerborn, Finn Seidel, Sahar Seraki, Luca Stendel, Anabela Sulejmanovic, Benedict Tempel, Elissa-Sophie Tkotsch, Fin Alexander Weirauch und Brooklyn-Dennis Zajc.

Die kommissarische Schulleiterin Johanna Malinowski hält ihre letzte Rede bei der Entlassungsfeier an der Heinrich-Heller-Schule. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Ära der Haupt- und Realschule endet

Die Ära der Haupt- und Realschule in Isernhagen endet nun, und für die letzten Absolventen endet noch manch anderes: Der Corona-Selbsttest zweimal in der Woche sei nun vorbei, ebenso wie das Herunterladen der Aufgaben bei Iserv, sagte die kommissarische Schulleiterin Johanna Malinowski in ihrer Rede an die scheidenden Schüler. „Ihr habt es geschafft und viele gute Abschlüsse erreicht“, lobte sie die Jugendlichen. Gleichzeitig bedauerte Malinowski das Aus der Haupt- und der Realschule, die nun ihre Türen schließen. „Im letzten Jahr haben wir alle Flexibilität gezeigt. Bewahrt Euch das auch für die Zukunft.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier