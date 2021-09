Meterhohe Erdhügel sind aktuell in Isernhagens Feldmark zu sehen. Der Grund dafür ist die neue Trinkwasserleitung, die Enercity im Boden vergräbt. Nach den schweren Wasserrohrbrüchen vor einigen Jahren in den Altdörfern soll die neue Trasse 2023 in Betrieb genommen werden.