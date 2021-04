Es ist ein Großprojekt, das in dieser Woche in den Altdörfern Isernhagens beginnt: Enercity verlegt in den nächsten zwei Jahren eine 5,2 Kilometer lange Trinkwasserleitung durch die Feldmark südlich der Bauerschaften. Diese soll 2023 die teils marode Leitung ersetzen, die sich bisher unter den Ortsdurchfahrten von K.B. und N.B. befindet. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Bauprojekt:

Warum braucht es eine neue Trasse?

2017 hatte es mehrere, schwere Wasserrohrbrüche in den Altdörfern gegeben. Teilweise standen ganze Straßen unter Wasser. Enercity hatte daraufhin die zwei großen Trassen namens Fuhrberg I und II, die unter den Ortsdurchfahrten liegen, auf den Prüfstand gestellt und war zu dem Ergebnis gekommen, dass beide erneuert werden müssen. Die Trasse Fuhrberg II, die unter der Hagenstraße, Am Ortfelde und An der Bues durch Isernhagen N.B. verläuft, wurde bereits 2019 erneuert. Dafür musste die Ortsdurchfahrt über mehrere Wochen komplett gesperrt werden, Isernhagener mussten teils große Umwege in Kauf nehmen. Jetzt ist die zweite Trasse namens Fuhrberg I an der Reihe. Beide Leitungen führen Trinkwasser von Fuhrberg in die Stadt Hannover.

Was bedeuten die geplanten Bauarbeiten für die Isernhagener?

Die Trasse Fuhrberg I liegt aktuell noch unter den Ortsdurchfahrten in K.B. (Dorfstraße) und N.B. (Am Ortfelde). Hätte Enercity die Rohre auf dieser Trasse erneuern müssen, hätte das zu massiven Verkehrsbehinderungen und weitreichenden Straßensperrungen über Jahre geführt. Doch nach intensiven Verhandlungen mit Grundstückseigentümern ist nun eine Alternative gefunden. Die neue Trasse soll nicht mehr unter den Ortsdurchfahrten entlangführen, sondern südlich der Siedlung durch die Feldmark eine Umleitung nehmen. Zehn Grundstückseigentümer mussten dafür grünes Licht geben. Das ist nun passiert. Somit kann die neue Trasse nahezu ohne Straßensperrungen gebaut werden und schließlich die alte Trasse ersetzen. „Ich freue mich, dass die Neuverlegung der Trinkwasserleitung von den Hauptverkehrsstraßen weggehalten werden konnte. So ersparen wir uns viele Unannehmlichkeiten in den Bauerschaften“, betont Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya (CDU).

Wie sieht der Bauzeitenplan aus?

Die Bauarbeiten für die Verlegung der neuen Trinkwasserleitung beginnen in dieser Woche an der Gutenbergstraße in N.B., die dafür halbseitig gesperrt wird. Die Baufirma hat die Anlieger bereits informiert. Bis Ende Juli sollen die Rohre bis über die Straße Prüßentrift durch die Feldmark verlegt sein. Insgesamt plant Enercity mit fünf Bauabschnitten – bis zum Frühjahr 2023 soll die insgesamt 5,2 Kilometer lange Trasse dann fertig sein. Die Enercity Netzgesellschaft investiert nach eigenen Angaben 5 Millionen Euro in das Großprojekt. Die Wasserversorgung bleibe über die komplette Bauzeit hinweg sichergestellt.

Welche Rohre werden verlegt?

Die alte Trinkwasserleitung Fuhrberg I besteht aus Graugussrohren mit einem Innendurchmesser von 60 Zentimetern. Bereits seit 1958 liegen die Rohre unter den Straßen in Isernhagens Altdörfern. Die neue Wasserleitung besteht hingegen aus duktilen Gussrohren mit einer widerstandsfähigen Polyurethanhülle und Zementmörtelauskleidung. Die sieben Meter langen Rohre sind mit 80 Zentimetern Innendurchmesser zudem größer.

Worin liegt der Vorteil der neuen Trasse?

Der größte Vorteil besteht darin, dass die Verlegung nahezu ohne Beeinträchtigungen für Anlieger und Verkehr erfolgen kann. Die von der Region Hannover geplante Sanierung der Ortsdurchfahrten kann unabhängig davon erfolgen. Es muss wesentlich weniger Asphalt für die Verlegung aufgebrochen und entsorgt werden – der Bodenaushub kann zu einem Großteil wieder eingebaut werden, erläutert Enercity. Da die Trasse außerorts verlegt wird, ist auch nicht mit Fremdleitungen zu rechnen, die bei den Bauarbeiten beschädigt werden könnten. Über den alten Rohren unter der Ortsdurchfahrt liegen hingegen diverse andere Leitungen, die dort in den vergangenen 60 Jahren verbaut wurden. Die Risiken für Schäden an Gebäuden und Leitungen wären nur schwer kalkulierbar gewesen.

Was passiert nach Fertigstellung mit den alten Rohren unter der Ortsdurchfahrt?

Die alten Rohre bleiben auch nach 2023 unter den Ortsdurchfahrten der Altdörfer liegen, teilt Enercity mit. Wenn die neue Leitung angeschlossen sei, würden die alte Trasse außer Betrieb genommen und die Rohre unter der Straße mit Fließbeton verfüllt. Dafür brauche es dann auch keine umfangreichen Sperrungen, da die Straße dafür nicht aufgenommen werden müsse – der Beton wird eingespritzt.

Carina Bahl