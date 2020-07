Darf die Elterninitiative Fuchsbau eine neue Kita in Isernhagen-Altwarmbüchen eröffnen? Darüber entscheidet am Donnerstag der Rat. Zwei Fachausschüsse der Gemeinde hatten am Montag bereits empfohlen, das Vorhaben nur zu fördern, wenn die Initiative einen neuen Standort findet. Das halten die Eltern zwar für unwahrscheinlich – aufgeben wollen sie aber noch nicht.