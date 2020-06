Elmatic zieht ins Gewerbegebiet Nördlich Altwarmbüchener See

Altwarmbüchen

Im Gewerbegebiet Nördlich Altwarmbüchener See wird wieder mächtig gebaut. Gut sichtbar direkt an der Hannoverschen Straße wächst dort aktuell das neue Bürogebäude der Firma Elmatic, Niederlassung Hannover, heran. Damit liegt dem Augenschein nach nur noch einer der Bauplätze brach. Doch auch dieser sei eigentlich bereits vergeben, sagt Isernhagens Wirtschaftsförderer Michael Frerking. Er ist sehr zufrieden damit, wie sich der Standort entwickelt hat.

Elmatic verlegt Niederlassung von Lahe nach Isernhagen

Elmatic ist ein Dienstleistungsbetrieb für das technische Gebäudemanagement und bundesweit tätig. Eigene Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen Heizung, Feuerung, Lüftung, Klima, Kälte, Trinkwasser, Elektrotechnik und Gebäudeautomation. Elmatic betreibt 20 Niederlassungen mit etwa 900 Mitarbeitern und befindet sich eigenen Angaben zufolge auf Expansionskurs. Das ist auch der Grund für den Neubau in Altwarmbüchen. Der bisherige Standort der Niederlassung Hannover in Lahe ist schlichtweg zu eng geworden, es stehen dort keine weiteren Büroarbeitsplätze zur Verfügung.

„Aus diesem Grund errichtet unsere Immobiliengesellschaft das neue Bürogebäude, um über hinreichenden Platz für die zukünftige Expansion der Elmatic, Niederlassung Hannover, zu verfügen. Hoffnungsvoll werden wir das neue Bürogebäude mit unseren 60 Mitarbeitern (Büro und Servicetechniker) in diesem Jahr auf zwei Etagen beziehen können. Weitere Bereiche werden vermietet“, teilt Andreas Behrens, Leiter der Niederlassung Hannover, mit.

Standortfaktoren machen Altwarmbüchen begehrt

Die Entscheidung für den neuen Standort im Gewerbegebiet Nördlich Altwarmbüchener See sei aufgrund der hervorragenden Verkehrsanbindung und Infrastruktur gefallen – genau jene Gründe, aus denen Elmatic vor acht Jahren von der Schulenburger Landstraße in Vinnhorst an die Ahrensburger Straße nach Lahe umgesiedelt war. „Insofern haben wir ein Grundstück in unmittelbarer Nähe zu unserer aktuellen Niederlassung gesucht“, sagt Behrens.

Direkte Stadtbahnanbindung, die Autobahnen 2 und 7 in der Nähe, mit dem Crendel-Center gegenüber und dem A2-Center in der Nähe die passende Infrastruktur, die hannoversche Vorwahl, entspannte Parkplatzsituation: Dass das Gewerbegebiet am Lorbeerrosenweg ein echtes Sahnestückchen am Eingang von Isernhagen ist, ist nicht zu übersehen. Wie jetzt Elmatic hatte sich auch der – ursprünglich aus Altwarmbüchen stammende – IT-Spezialist Aucotec im Zuge seiner Expansion dafür entschieden, aus Lahe wieder nach Altwarmbüchen zu wechseln.

Auch der letzte freie Bauplatz im Gewerbegebiet ist bereits so gut wie vergeben. Quelle: Sandra Köhler

Einen Branchenmix von Steuerberater über Architekt bis hin zu IT: Wie sich das Gewerbegebiet nahe dem Altwarmbüchener See entwickelt hat, darauf kann Frerking zu Recht stolz sein. Im Eiltempo hatte die Gemeinde die Fläche 2015 entwickelt, da mit dem Finanzdienstleister Agco Finance eine umsatzstarke Firma genau für diesen Standort Interesse bekundet hatte. Dass er Isernhagen wegen Umstrukturierungen bereits nach nur anderthalb Jahren verlassen sollte, war nicht absehbar. Die ansässigen Firmen haben Mitarbeiter in einer „hohen dreistelligen Zahl“, schätzt Frerking. Auch das letzte noch unbebaute Grundstück sei eigentlich schon vergeben. Es läuft.

Und zwar nicht zuletzt deshalb, betont Frerking, weil die Gemeinde ihre Gewerbeflächen sehr genau plane. So war es das Ziel, mit Nördlich Altwarmbüchener See, also am Tor zu Isernhagen, ein hochwertiges Gewerbegebiet zu schaffen. Das heißt: attraktive und innovative Betriebe mit Büroarbeitsplätzen, keine Logistik. „Wir schauen uns Interessenten genau an“, sagt Frerking. Nicht die Höhe der möglichen Gewerbesteuer sei ausschlaggebend, sondern der Gesamteindruck. „Und damit sind wir bisher gut gefahren.“

Gemeinde sichert sich Einfluss auf die Gestaltung

Dazu gehöre auch, dass im Rahmen des Kaufvertrages ein städtebauliches Konzept vereinbart werde, mit dem die Gemeinde Einfluss auf die Gestaltung der Immobilien nimmt. Das sei wichtig im Hinblick auf mögliche spätere Nachnutzungen. Viele Flächen gibt es nicht mehr, die die Gemeinde für Gewerbebetriebe entwickeln kann. In Kirchhorst beispielsweise ist noch etwas Potenzial. Umso genauer gelte es abzuwägen, sagt der Wirtschaftsförderer: „Danach wäre dann Nachnutzung das Thema.“

Von Sandra Köhler