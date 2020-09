Isernhagen H.B

Die Blues Garage hat eine Open-air-Bühne auf dem Gelände des Motel California, Eisenstraße 14 in H.B., eingerichtet und begrüßt dort am Sonnabend, 12. September, Elizabeth Lee und Martin Hauke. Gemeinsam bilden die Texanerin und der Hannoveraner ein Rock & Roots-Duo.

Elizabeth Lee ist geboren in Pasadena in Texas, weswegen Kritiker den Klang ihrer Stimme gern mit der Staubigkeit und dem Groove der heißen, texanischen Wüste vergleichen. Dass Lees Stimme besonders ist, macht die Auszeichnung mit dem renommierten Austin Music Award in der Kategorie „Best Female Vocal“ deutlich. Im gemeinsamen Akustikprojekt mit Martin Hauke, der auch als Gitarrist der Rolling-Stones-Coverband Voodoo Lounge bekannt ist, kann sie ihre Stimme in Szene setzen.

Anzeige

Lesen Sie auch: 20 Jahre Blues Garage – wie Henry Gellrich den Rock in die Bauerschaften holte

Weitere NP+ Artikel

Die beiden Musiker, die aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen, finden in der Musik ihren gemeinsamen Konsens. Elizabeth Lee und Martin Hauke veröffentlichten 2017 ein gemeinsames Album und spielen seitdem zahlreiche gemeinsame Konzerte.

Nach Texas und wieder zurück

Mit den Songs, die am Rande der gemeinsamen Konzerte entstanden, trat das Rockduo beim South by Southwest Music Festival in Texas an. Eine weitere Station der Musiker auf ihrer US-Reise war das legendäre Roadhouse Riley’s – dieser Ort gab dem Duo den entscheidenden Impuls für die aktuelle Platte „Road to Riley’s“. Darauf sind Songs zu hören, die die Reise nach Texas und wieder zurück nach Hannover widerspiegeln.

Um den Kreis zu schließen, treten die Musiker nun in der Heimat von Martin Hauke auf. Sie spielen am 12. September auf der Bühne beim Motel California – auf Einladung von Henry Gellrich und seiner Blues Garage. Weil die Tickets auf 200 begrenzt ist, müssen Besucher sie vorher online unter www.bluesgarage.de kaufen. Der Preis liegt bei 20 Euro.

Gegen Hunger und Durst der Besucher helfen ein Bierwagen und ein Bratwurst-Imbiss. Es gelten die Corona-Abstands- und Hygieneregeln.

Von Leona Passgang