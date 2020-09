Kirchhorst

„... Und dann hat mich das Auto fast überfahren.“ Aufgeregt berichtet die elfjährige Kheiria von ihrem Beinaheunfall, den sie auf dem Radweg an der Kreisstraße 112 zwischen Kirchhorst und Altwarmbüchen hatte. Das Besondere an ihrer Schilderung: Sie erzählt das Geschehene nicht ihren Schulkameraden und Freunden, sondern sie berichtet den Mitgliedern des Kirchhorster Ortsrates von der brenzligen Situation an der Abfahrt der A7 auf die K112.

Kheiria meldet sich im Ortsrat zu Wort

Auch für Ortsbürgermeister Herbert Löffler ( SPD) war Kheirias Auftritt in dem Gremium etwas ganz Besonderes. „Sie ist die jüngste Kirchhorster Bürgerin, die sich bislang im Rahmen der Einwohnerfragestunde bei uns zu Wort gemeldet hat“, sagt er und freut sich über das Engagement der IGS-Schülerin. Für ihn war schnell klar: Da „hat jemand ein Problem, da müssen wir versuchen zu helfen.“ Und das unabhängig vom Alter. „Man muss Kinder ernst nehmen“, sagt Löffler und kann die Gefahrensituation sehr gut nachvollziehen, die das Mädchen erlebte.

In einem Brief wendet sich Kheiria an Ortsbürgermeister Herbert Löffler. Quelle: Thomas Oberdorfer

Und das ist passiert: Kheiria ist mit ihrem Fahrrad unterwegs von Kirchhorst nach Altwarmbüchen. Dort hat sie einen Termin bei einer Ergotherapeutin. „Normalerweise begleitet mich meine Mutter auf dem Weg, aber die hatte an dem Tag keine Zeit. Darum bin ich das erste Mal allein gefahren. Als ich an der Autobahnabfahrt ankam, war dort viel Verkehr“, schildert sie die Situation. Und weiter: „Ich habe dann gewartet. Die Autos haben ja Vorfahrt. Schließlich hält ein Autofahrer an und gibt mir ein Zeichen, dass ich die Straße überqueren solle. Als ich dann mitten auf der Fahrbahn bin, fährt plötzlich ein anderes Auto an dem Wagen vorbei. Ganz schnell, und dabei hätte es mich fast überfahren“, schildert sie den Beinaheunfall.

Beinaheunfall – der Schreck sitzt tief

Und der Schreck sitzt tief. Einen Tag später schildert sie das Geschehene ihrer Nachhilfelehrerin. „Kheiria war immer noch ganz aufgeregt“, berichtet Ingrid Jagnow. Schnell ist ihr klar: „Da müssen wir etwas tun.“ Gemeinsam mit der Elfjährigen verfasst sie einen Brief an Ortsbürgermeister Herbert Löffler und schildert den Vorfall.

Gefährliche Stelle für Radfahrer: An der Autobahnabfahrt zwischen Altwarmbüchen und Kirchhorst kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. Quelle: Kai Schuntermann (Archiv)

Der ist von dem Engagement des Mädchens ganz angetan und lädt es zu einem Ortstermin ein. Gemeinsam schauen sie sich die Verkehrssituation an der Autobahnabfahrt an. Dann machen die beiden noch einen kleinen Ausflug zur A-37-Anschlusstelle Beinhorn. „Im Prinzip gibt es dort die gleiche Situation wie zwischen Kirchhorst und Altwarmbüchen. Die Autofahrer verlassen die Autobahn, müssen dabei aber Radfahrern, die auf der Landstraße unterwegs sind, die Vorfahrt gewähren. Warum geht das bei uns nicht?“, fragt der Ortsbürgermeister. Kurzerhand lädt er Kheiria in den Ortsrat ein, damit sie dort von ihrem Beinaheunfall berichten kann.

Die Mitglieder in dem Gremium überzeugt sie ganz schnell. Für sie ist das Thema nicht neu. Seit Jahren ist der Radweg entlang der K112 in der Diskussion. Viele stufen ihn als besonders unsicher und gefährlich für Radfahrer ein. Einstimmig votieren die Kommunalpolitiker dafür, sich beim Land für eine Änderung der Vorfahrtregelung an der Autobahnabfahrt einzusetzen. Ein entsprechendes Schreiben liegt der Behörde seit einiger Zeit vor. Noch hat Löffler keine Antwort erhalten.

Kheiria hofft auf eine positive Nachricht aus dem Ortsrat Kirchhorst. Quelle: Thomas Oberdorfer

Kheiria will Politikerin werden

Auf die wartet auch die Elfjährige. Sie will sich weiter für eine Änderung der Verkehrsregelung an der Autobahnabfahrt einsetzen. „Nachher wird dort noch ein anderes Kind richtig angefahren“, sagt sie. Überhaupt ist ihr das Engagement für andere besonders wichtig. Erst elf Jahre jung, hat sie bereits viel Leid gesehen. Vor fünf Jahren floh sie mit ihrer Familie aus dem Irak in Richtung Europa. „In einem Boot über das Meer, das hat ganz fürchterlich geschaukelt“, berichtet sie von ihrer damaligen Flucht.

Und sie hat sich fest vorgenommen, etwas für andere zu tun. Aber nicht nur bei gefährlichen Autobahnabfahrten. „Ich will Politikerin werden“, sagt sie im akzentfreiem Deutsch. „Und dann möchte ich dafür sorgen, dass es überall auf der Welt Frieden gibt“. sagt sie und ergänzt sofort: „ Und niemand soll mehr arm sein.“

Zumindest bei der Verkehrsregelung an der Autobahnabfahrt zwischen Kirchhorst und Altwarmbüchen will auch Löffler nicht locker lassen und sich für eine Änderung der Vorfahrtregelung stark machen. Denn: „Nicht auszudenken, wenn Kheiria nur einen Meter weiter voraus gewesen wäre. Dann hätte sie das Auto voll erwischt.“

Von Thomas Oberdorfer