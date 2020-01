Isernhagen N.B

Ein Unbekannter hat versucht, in eine Wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses an der Straße Am Ortfelde in Isernhagen N.B. einzudringen – vergeblich, die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Ereignet hatte sich die Tat laut einem Polizeisprecher zwischen Freitag, 9 Uhr, und Sonnabend, 23 Uhr. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden sollten.

Von Frank Walter