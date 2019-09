Altwarmbüchen

Unbekannte haben sich am Wochenende an einem Wohnhaus am Gelben Damm in Altwarmbüchen zu schaffen gemacht. Laut Polizei versuchten sie, zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Wer dort verdächtige Personen bemerkt hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter