Isernhagen F.B

Am Lohner Weg in Isernhagen F.B. haben Unbekannte versucht, an einem Bürogebäude ein Fenster aufzuhebeln. Das verraten Spuren, die die Täter hinterlassen haben. Sie ließen von ihrem Vorhaben jedoch ab, die Räume wurden nicht betreten. Laut Polizei ereignete sich der Einbruchsversuch im langen Zeitraum von Sonntag, 1,. Dezember, 12 Uhr, bis Mittwoch, 11. Dezember, 15 Uhr. Zeugen sollten sich an das Kommissariat Großburgwedel, Telefon (0511) 9910, wenden.

Von Frank Walter