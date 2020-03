Isernhagen

„Ich möchte andere warnen. Jeder sollte sich genau überlegen, ob er seine Wertgegenstände wirklich sicher aufbewahrt.“ Für den Isernhagener, der das sagt, würde ein solcher Hinweis aus dem Bekanntenkreis selbst zu spät kommen: Am Wochenende haben Einbrecher das Einfamilienhaus des Ehepaares in Isernhagen N.B. heimgesucht und viel Beute gemacht.

Sie hatten eine Terrassentür aufgehebelt und sich dann offenbar längere Zeit im Haus aufgehalten. Jetzt haben die Eheleute eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder zur Wiederbeschaffung der Beute führen. Zudem haben sie für ihre verbliebenen Wertsachen sofort am Montag ein Schließfach bei einer Bank gemietet.

Einbrecher verdunkeln Haus und Garten

Das Ehepaar war über das Wochenende verreist. Dass etwas nicht stimmte, als es am Sonntag um 18 Uhr in sein Zuhause zurückkehrte, sah es sofort, nachdem es die Haustür aufgeschlossen hatte: Die Treppenstufen waren total verschmutzt, die Beleuchtung funktionierte nicht. Wie sich herausstellte, hatten die Täter die Glühlampe herausgedreht, um zu verhindern, dass Nachbarn sie durchs Fenster sehen. Auch die Außenbeleuchtung in dem Teil des Gartens, durch den sie die Beute in Richtung der Ortsdurchfahrt abtransportierten, hatten sie eine Lampe außer Gefecht gesetzt.

Das Ehepaar steht vor einer fast leer geräumten Vitrine. Quelle: Frank Walter

Mit jedem Zimmer, das die Eheleute betraten, sahen beide mehr und mehr das ganze Ausmaß des Schadens. Im Wohn- und im Esszimmer hatten die Unbekannten kistenweise Meißner Porzellan und Gegenstände aus Silber aus drei Vitrinen gestohlen. Teilweise handelte es sich dabei um Erbstücke von der Mutter der Frau. Anderes, weniger wertvolles Porzellan ließen sie hingegen stehen. Auch bei den Kerzenleuchtern nahmen sich die Diebe augenscheinlich die Zeit, um die wertvollsten Stücke herauszusuchen: Leuchter aus Massivsilber nahmen sie mit, versilberte Exemplare blieben zurück. „Die müssen sich richtig Zeit gelassen haben“, vermutet der bestohlene Ehemann.

Diebe nehmen nur teure Stücke mit

Dieser Eindruck verfestigte sich im Obergeschoss, auch dort durchsuchten die Täter Raum für Raum nach den wertvollsten Stücken. Aus dem Büro des Mannes verschwand eine Breitling-Uhr, weniger teure Zeitmesser blieben liegen. Aus einem selten gebrauchten Portemonnaie stahlen die Täter Scheine sowie Ein- und Zwei-Euro-Münzen, das Kleingeld blieb zurück. Aus dem Ankleidezimmer verschwanden wertvoller Schmuck und goldene Manschettenknöpfe, weniger wertvolle Stücke blieben unangetastet. „Da war Schmuck von meiner Mutter dabei, andere Stücke hatte mir mein Mann gekauft. Vieles ist mit besonderen Erinnerungen verbunden“, sagt die Frau. Aus einem Nebenraum verschwanden mehrere Pelzmäntel. Zum Abtransport benutzten die Täter auch mehrere Koffer, die sie im Haus fanden.

Auch eine teure Armbanduhr ist verschwunden. Quelle: Frank Walter

Einer der Täter muss zudem längere Zeit im Keller zugebracht haben: Vermutlich mit einem Trennschleifer versuchte er, einen großen Safe zu öffnen, der sich aber als zu stabil erwies. „Schade, dass sie keinen Schneidbrenner benutzt haben. Der Teufel hätte sich gefreut!“, sagt der Hausbesitzer. Er ist Jäger, im Tresor lagert seine Munition. Von der Hitze wären die Patronen explodiert, da ist er sich sicher. Doch auch so sah der Kellerraum aus „wie ein Schlachtfeld“. Dass aus der Küche zudem der Kaffeevollautomat verschwand, blieb eine Randnotiz.

Einbruch vor zwölf Jahren belastet Mann noch heute

Der Ärger der Hausbewohner fußt nicht nur auf dem aktuellen Einbruch, sondern auch auf der Erinnerung an eine ähnliche Tat vor zwölf Jahren. Damals hatten Einbrecher den Autoschlüssel des Mannes gestohlen und den Wagen mitgenommen. Von den Einbruchsgeräuschen war er damals mitten in der Nacht wach geworden, hatte den Lärm aber nicht richtig zuordnen können und den Diebstahl erst am nächsten Morgen entdeckt.

Auf den nun leeren Bügeln hingen zuvor Pelzmäntel. Quelle: Frank Walter

Die emotionale Belastung, dass Fremde ins eigene Zuhause eingedrungen sind, beschäftigt ihn immer noch: „Ich werde teilweise noch heute nachts zu dieser Uhrzeit wach.“ Seine Frau erwartet für sich selbst keine mentalen Probleme durch den aktuellen Einbruch. Sie ist letztlich sehr froh, dass sie und ihr Mann nicht im Haus waren. „Wer weiß, wie die Täter dann reagiert hätten?“

Lieber einmal zu viel die 110 wählen

Beide Eheleute würden sich wünschen, wenn die Isernhagener mehr acht darauf geben würden, was auf dem Nachbargrundstück vor sich geht. Wenn beispielsweise des Nachts ein Auto am Tor stehe, das da nicht hingehöre, sollte man lieber einmal mehr als einmal zu wenig den Notruf 110 wählen, meinen beide übereinstimmend. Ein Hinweis, der im Übrigen nach Einbrüchen auch immer wieder von der Polizei kommt. „Man sollte nicht ignorant sein“, meint die Ehefrau. „Damit nicht noch mehr Isernhagener erleben müssen, was wir erlebt haben.“

Der Tresor hat den Einbruchsversuchen standgehalten. Quelle: Frank Walter

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Einbruch in Isernhagen N.B. Wer zwischen Sonnabend, 11 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, im Bereich Am Ortfelde/Nähe Samlandstraße Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

