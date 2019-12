Altwarmbüchen

Versuchter Einbruch im Neubaugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen: Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 16 und 19 Uhr an der Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße Hirtenwiese ein Brecheisen angesetzt. Allerdings entpuppte sich das als untauglicher Versuch: Die Tür hielt stand, der Täter flüchtete. Nun hofft die Polizei unter Telefon (05139) 9910 auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter