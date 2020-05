Altwarmbüchen

Obwohl zu dieser Zeit Mitarbeiter auf dem Gelände tätig waren, sind Unbekannte am Donnerstag am hellen Tag in einen Handwerkbetrieb in Altwarmbüchen eingebrochen.

Laut Polizei schlugen die Diebe am Donnerstag zwischen 14 und 17.30 Uhr am Bürogebäude der Firma an der Berliner Straße eine Fensterscheibe ein. Dann drangen sie in die Erdgeschossräume ein und durchwühlten Schränke in gleich mehreren Zimmern. Sie stahlen ein Rotationslasergerät sowie einen PC samt Bildschirm. Zum Wert des Diebesgutes lagen der Polizei am Freitagvormittag noch keine Angaben vor.

Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, arbeiteten Mitarbeiter der Firma zur betreffenden Tatzeit im Werkstattbereich. Dass diese das Splittern der Scheibe dennoch nicht hörten, könnte mit dem recht weitläufigen Gelände oder dem Lärm in der Werkstatt zu tun gehabt haben.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Diese sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter