Altwarmbüchen

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 17.30 und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Irisweg in Altwarmbüchen eingebrochen. Dazu schlugen sie ein Fenster ein. Zuvor hatten sie laut Polizei offenbar vergeblich versucht, mehrere Fenster aufzuhebeln. Im Haus durchsuchten die Täter die Räume. Was gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ausfällt, ist noch nicht bekannt. Die Polizei, Telefon (05139) 9910, hofft nun auf Zeugenhinweise.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter