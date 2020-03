Altwarmbüchen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, in ein Bürogebäude in Altwarmbüchen einzudringen. Das betroffene Unternehmen hatte seinen neuen Firmensitz im Gewerbegebiet Nördlich Altwarmbüchener See an der Hannoverschen Straße gegenüber dem Crendel-Center erst kürzlich bezogen.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, versuchten die Einbrecher, eine Fensterscheibe aufzuhebeln und dann auch einzuwerfen. Dabei lösten sie jedoch um 1.10 Uhr die Alarmanlage aus und flüchteten. Die Polizei fahndete sofort nach den Tätern, konnte sie aber nicht mehr entdecken.

Wer zur entsprechenden Zeit im Bereich Hannoversche Straße/Ecke Lorbeerrosenweg verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen hat, sollte sich mit der Polizei in Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, in Verbindung setzen.

Von Frank Walter